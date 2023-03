"Recanatese, oggi ci servono i tre punti"

Sulla rilevanza di Recanatese-Alessandria sono già state spese molte parole: dopo il blitz di ieri dell’Olbia, sul campo di un irriconoscibile Gubbio (che tra 9 giorni sarà ospite del Tubaldi), il match diventa ancora di più fondamentale. D’altronde era prevedibile che la lotta per la salvezza di accendesse con le squadre coinvolte che stanno facendo ricorso a tutte le energie, anche quelle insospettabili. I giallorossi sono chiamati a dare più del massimo a prescindere dalle numerose assenze: "È uno scontro diretto – ha detto al termine della rifinitura di ieri il centrocampista Gianluca Carpani – dove dobbiamo portare a casa il risultato". Sette reti, record in carriera, e vice cannoniere di squadra dietro Sbaffo. "Sono contento per questi gol, ma ancor di più perché portano punti. Il vero obiettivo è quello: penso alla salvezza e tutti siamo concentrati, poi altre cose fanno piacere", prosegue Carpani che poi commenta le parole di mister Pagliari, cioè "non occorre avere fretta nel raggiungimento dei risultati", un pensiero condiviso dal centrocampista: "Dobbiamo pensare domenica per domenica, soprattutto mantenendo la giusta determinazione: poi eventualmente ad aprile faremo i conti. I nostri pensieri ora sono rivolti solo all’Alessandria". Sfida anche tra le panchine visto che Lauro era il più serio "papabile", nell’estate del 2021, per occupare la panchina della Recanatese: il tecnico dei grigi, noto nelle Marche per aver guidato varie compagini giovanili e il Castelfidardo, ha posto l’accento sullo stato di forma dei leopardiani: "Affrontiamo una squadra in salute, ha fatto punti su tutti i campi nel ritorno ed ha tratto grande giovamento dal mercato invernale dov’è intervenuta cercando di colmare alcune lacune. Per quanto ci riguarda ho visto nelle ultime partite dei grossi miglioramenti: penso che siamo arrivati ad un ottimo livello relativamente a quello che voglio io dalla squadra". Sull’aspetto tecnico-tattico invece nessuna dichiarazione oltre le righe. "Numericamente abbiamo i giocatori per adottare in campo diverse soluzioni, poi vedremo quale saranno gli sviluppi della partita. Potenzialmente noi abbiamo tanti attaccanti centrali e forse pochi esterni, questo ci consente di variare lo schieramento". Un match insomma che presenta, almeno sulla carta, molte variabili: l’unica certezza è il rientro, dopo la squalifica, di Sbaffo e non è un dettaglio da poco. Potrebbe ritrovare una maglia da titolare Senigagliesi ma al di là di quelli che saranno i singoli, proprio in questi frangenti si vedono, come non mai, la compattezza e la solidità del gruppo.