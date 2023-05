Recanatese, oggi il D-day Obiettivo, il pass per Gubbio

Oggi, per la Recanatese, è il "D-Day" e finalmente si avrà l’ufficialità, dopo il verdetto del tribunale federale che dovrebbe confermare la penalizzazione del Siena, dell’ammissione ai playoff dei giallorossi con la prospettiva quindi di giocare, giovedì a Gubbio alle 20,30, una stimolantissima sfida che chiaramente presenta un elevatissimo coefficiente di difficoltà.

"Al Tubaldi – ricorda il ds Josè Cianni – il Gubbio fu probabilmente l’unica squadra insieme al Cesena che per intensità e qualità ci ha messo sotto. Con la rosa che hanno a disposizione per loro si poteva prevedere anche un piazzamento più prestigioso. In ogni caso ce la giochiamo pur consci che siamo obbligati a vincere ma, nei playoff, ogni gara fa storia a sé."

Nel frattempo, nonostante la giornata festiva, l’agenda del dirigente giallorosso è in continuo aggiornamento e pur se trapela ben poco lo stuzzichiamo sull’argomento del giorno, ossia la conferma di capitan Sbaffo: "Ci incontreremo a brevissimo, forse anche domani – dice Cianni – per definire il tutto sperando che prosegua questa avventura con noi. Siamo consapevoli che avrà ricevuto inevitabilmente delle offerte, anche importanti ma, insieme al mister, lui rappresenta la base su cui ripartire."

Il Re Leone poi ha dichiarato più volte che ci sono altri aspetti rilevanti per le sue scelte, oltre a quelli economici: "Meno male, d’altronde come società, non possiamo a tal proposito reggere il confronto con clubs che hanno potenzialità enormemente superiori alle nostre. In ogni caso vogliamo ripartire proprio da allenatore e capitano per poi cercare di confermare la spina dorsale che sta ottenendo risultati strepitosi da due anni a questa parte".

Per quello che ci risulta state sondando anche il terreno dei giovani, sia nelle categorie inferiori che in quelle professionistiche: "Proprio così, ed aggiungo – spiega ancora Cianni – che con qualche ragazzo siamo vicinissimi a definire gli accordi. E’ fondamentale per la nostra politica scovare prospetti interessanti come abbiamo fatto ad esempio, con Alfieri, preso da una squadra retrocessa in Eccellenza".

Infine, un’anticipazione davvero rilevante su Filippo Guidobaldi, l’attaccante di Offagna del 2004 che si è messo in luce in questa parte conclusiva di stagione: "Su di lui – conclude Cianni – si sono concentrate le attenzioni di varie squadre di B ed anche di un club della massima serie". I nomi sono rigorosamente top-secret ma non è da escludere, anzi, una sua cessione a breve termine. Anche su questo fronte il lavoro è no-stop, festivi compresi ovviamente.

Andrea Verdolini