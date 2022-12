"Recanatese, ora conterà il fattore casa"

di Andrea Verdolini

Salvatore Bagni non ha bisogno di grandi presentazioni: spessissimo lo troviamo negli stadi di mezza Italia insieme al figlio Gian Luca, agente internazionale di calcio con diversi "interessi" anche in C (tra cui i giovani della Vis Pesaro Venerandi e Sanogo). Venerdì scorso era al "Benelli" di Pesaro: magari non sarà rimasto abbagliato dallo spettacolo offerto in campo dalle due squadre, ma le considerazioni che ha rilasciato al termine della contesa non sono assolutamente banali: "La partita doveva finire 0-0. Poi su una mischia c’è stato questo guizzo di Sbaffo e vi dico che il gol non era assolutamente semplice come è potuto sembrare a qualcuno dalla tribuna. Un gesto da grande opportunista e ottimo atleta: decisamente la cosa migliore che ho notato. Il resto oggettivamente è stato deludente: non c’è stato un tiro, di gioco non se n’è visto. Colpa del campo? Io ero qui anche con il Gubbio e il terreno era in condizioni peggiori. La gara la doveva fare la Vis che invece non ci ha neanche provato".

Novanta minuti giudiziosi e attenti della Recanatese.

"Credo che siano venuti cercando un pareggio che era un risultato che poteva andar bene, considerando che era uno scontro diretto e forse anche per il fatto che potenzialmente, almeno a livello di organico, ora hanno qualcosa in meno rispetto ai pesaresi. Hanno fatto la loro partita ed hanno sfruttato l’occasione, come è assolutamente necessario per chi si vuole salvare".

Che tipo di girone di ritorno potrebbe prospettarsi per la squadra di Pagliari che, tra l’altro avrà da disputare 10 partite in casa ed 8 in trasferta.

"Ho letto che dopo aver disputato l’andata a Macerata sono tornati nel loro stadio dove c’è un terreno appena rifatto. Moltissimo dipenderà proprio dal rendimento casalingo che debbono migliorare: ora che possono farlo dovranno sfruttare il fattore campo ed anche il fatto che ci saranno molti scontri diretti a Recanati (Imolese, San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi, Alessandria e Olbia saranno tutte di scena al Tubaldi, ndr). Mi sembra invece che fuori casa le cose siano andate finora decisamente meglio".

Che suggerimento darebbe a Pagliari?

"Nessuno: poche squadre in questo girone hanno un allenatore navigato e che conosce in questo modo la categoria. Ho comunque apprezzato il fatto di aver visto una squadra compatta che mi fa pensare che quanto successo ad Ancona sia stato solo un episodio".

Superato il giro di boa e con grande incertezza sia in testa che in coda, che idea si è fatto di questo campionato?

"Domina l’equilibrio come si vede anche dagli ultimi risultati. Per quello che ho visto non ci sono valori tecnici eccelsi e molto spesso sono gli episodi o la casualità a decidere le partite. Il mercato? Non stravolgerà nulla".