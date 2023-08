Recanatese, Pagliari vuole di più: "Sbagliamo molto": la sfida di Recanati

E’ consolidata abitudine, da parte di Giovanni Pagliari, concentrarsi sugli aspetti da perfezionare, non certo su quello che invece sta funzionando e non è poco. Il precampionato della Recanatese, per quanto possa contare, ossia quasi nulla, è stato comunque soddisfacente ma il navigato tecnico tolentinate non si culla sugli allori, anzi: "Sbagliamo ancora molto – attacca – alcuni meccanismi in fase di non possesso, specie sulla linea difensiva, debbono essere perfezionati però non posso certo ignorare che i ragazzi si applicano con dedizione, c’è grandissima voglia, ma per un campionato estremamente competitivo come la Serie C dobbiamo lavorare ancora tanto".

Le possibilità di vedere in campo Sbaffo, all’esordio sabato prossimo, sono ridotte al lumicino?

"Credo che sarà improbabile anche perché non vogliamo rischiare nulla. Il capitano per noi è fondamentale e se c’è anche l’un per cento di possibilità di mettere in pericolo la sua incolumità lo preserviamo senza il minimo dubbio e lo aspettiamo al massimo della condizione".

Tra l’altro la seconda gara, in calendario venerdì 8 settembre sul campo della Juventus Next Gen potrebbe essere rinviata, per gli impegni con le rappresentative nazionali di alcuni giocatori bianconeri e la data fatidica potrebbe essere quella di sabato 16 quando al Tubaldi arriverà la Lucchese.

Contro la Civitanovese abbiamo notato anche il forfait di Peretti ma la sua assenza è solo temporanea?

"Certo, ha accusato un problema alla schiena, forse per una freddata e in settimana sarà senz’altro a disposizione".

Diamo subito un’occhiata al vostro primo avversario, una Torres che, rispetto all’anno scorso, appare rafforzata. Conosciamo Fischnaller e pare che stiano per prendere Giuseppe Mastinu, in uscita dal Pisa. Un colpo che, per la terza serie, è davvero notevole se pensiamo alla sua lunghissima milizia in cadetteria.

"Hanno in rosa una trentina di giocatori: è una compagine molto forte, ha speso tanto ma questo lo diremo praticamente per tutto l’anno. Sappiamo che dobbiamo misurarci contro realtà che hanno risorse molto più ingenti delle nostre ma dovrà sarà uno stimolo in più".

Qualche rinforzo però sta per arrivare, non solo il giovane difensore Veltri dal Benevento.

"Deve chiedere al direttore, io alleno quelli che ho a disposizione come sempre con il massimo dell’impegno e della soddisfazione...", il tutto detto con quegli occhietti furbi da ‘uomo di mondo’ che fanno pensare che sono ormai praticamente certi almeno un paio di indispensabili innesti.

Andrea Verdolini