"Recanatese, possiamo centrare la salvezza"

Faccia a faccia con Adolfo Guzzini al termine di un 2022 memorabile, forse unico, nel quale non solo c’è stata la "consacrazione" dell’accesso tra i professionisti ma anche lo scudetto, qualche patema con l’approccio in C, lo stadio per gran parte ristrutturato e con, alle viste, l’anno del centenario: "Una ricorrenza – ci dice il presidente – che vogliamo celebrare nel migliore dei modi, tra l’altro con un volume che vuole ripercorrere un secolo di storia non solo sportiva ma anche sociale per la città. Quanto all’attualità, la squadra credo che abbia dimostrato di avere i numeri per giocarsela alla pari con quella fascia media di compagini che dovrebbe costituire il nostro punto di riferimento. Penso che rispetto alla salvezza, che è la nostra priorità, possiamo stare qualche gradino sopra cercando anche di rafforzare la rosa soprattutto dove abbiamo manifestato le maggiori lacune".

Guzzini, l’impatto con la categoria è stato più traumatico rispetto alle sue aspettative?

"In parte sì, ma abbiamo anche pagato le ingiustizie che oggettivamente crediamo di aver subito. Ci sono stati degli episodi che abbiamo adeguatamente documentato agli organismi competenti che ci hanno penalizzato (la Recanatese tra l’altro ha avuto un solo rigore a favore in 20 partite ndr). Comunque guardiamo avanti rimanendo coesi con il mister, il suo staff, tutto il gruppo e, vorrei dire tutta la città".

Un’immagine da custodire, tra le tante piacevoli, per salutare l’anno?

"Ce ne sarebbero molte ma contano anche le cifre: abbiamo vinto la D con tre giornate di anticipo lasciando a grande distanza, tra le altre, Trastevere e Samb. Il tricolore è stata la ciliegina sulla torta: due di noi hanno preso anche il Covid tra un abbraccio e l’altro".

Oltre al mercato ci sono anche da recuperare alcune pedine fondamentali.

"Tra queste anche Gomez, un elemento per noi essenziale. Sembra che i suoi problemi si stiano superando e sarebbe una lietissima novella per noi. Una questione importante è quella di Pacciardi: il suo infortunio è stata una tegola perché è una colonna della difesa, quasi insuperabile con la sua presenza".

La salvezza passa comunque per il Tubaldi dove finalmente giocherete 10 delle 18 partite rimanenti.

"Tornare nel nostro stadio lo aspettavamo da tempo, d’altronde il Comune più di quello che ha fatto non poteva e gliene va dato atto. Adesso tocca a noi ripagare questi sforzi in un contesto comunque molto oneroso, visti anche i tagli dei trasferimenti alle Società".

Un tasto dolente, quello della scarsa sostenibilità della Serie C sul quale le discussioni si rincorrono ma i fatti latitano.

"Ci sono molte questioni sulle quali occorre mettere mano. Ho parlato di recente con il vicario di Lega (Marcel Vulpis che ha assunto le funzioni di spettanza del Presidente previste dallo statuto ndr) prospettandogli varie incongruenze come gli oneri che debbono sopportare le neo-promosse sia al momento dell’iscrizione sia per rispettare i vari parametri. Incombenze che ci sono costate qualcosa come oltre 150 mila euro. Le dimissioni di Ghirelli? Dispiace perché stava lavorando bene lanciando un progetto che noi avevamo sostenuto. I clubs hanno bisogno di aiuti, di trovare nuove soluzioni economiche altrimenti diventa difficilissimo andare avanti".

A fine stagione il presidente Guzzini sarebbe soddisfatto se…?

"Io credo nelle potenzialità della squadra e dell’allenatore per cui sono convintissimo che sarà un girone di ritorno all’altezza. Vogliamo consolidarci in questa categoria pur consci delle difficoltà che presenta, anche nella gestione extra-campo per la quale ci stiamo attrezzando".

Andrea Verdolini