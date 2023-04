"Recanatese salva, ma abbiamo ancora stimoli"

"Il sogno è sempre vivo e faremo di tutto, finché ce lo consente la matematica, per alimentare le nostre speranze. D’altronde non costa nulla, anzi deve essere proprio uno stimolo per tutti""L’"esprit" che deve animare la Recanatese che stamane riprende la preparazione, lo sintetizza il team manager Paolo Camilletti dopo tre giorni di meritato riposo. Ovviamente l’oggetto del desiderio sono i playoff, distanti solamente tre lunghezze con il "punto di riferimento" Rimini che farà visita ad un’Ancona che non potrà ancora permettersi davanti al suo pubblico altre distrazioni, magari ricordando la rocambolesco sconfitta dell’andata e successivamente riceverà un Montevarchi che, qualora non sia del tutto spacciato, venderà carissima la pelle al "Neri". "Il compito che ci aspetterà sabato – osserva Camilletti – è estremamente duro visto che la Virtus Entella è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato (è a meno due dalla capolista Reggiana e primato perso dopo il pareggio a Lucca ndr), tuttavia i ragazzi sapranno sicuramente esprimersi al meglio come abbiamo sempre fatto, specialmente in trasferta".

In più ci sarebbe un’imbattibilità esterna, in questo girone di ritorno, possibilmente da difendere.

"Anche questo è un motivo in più per cercare di dare al massimo. I liguri, lo abbiamo visto al Tubaldi, hanno tantissime frecce al loro arco potendo contare su giocatori di categoria anche nettamente superiore ma lo stesso discorso, in fondo, valeva pure per la Reggiana ed al Città del Tricolore sappiamo com’è andata a finire (pareggio 1-1)".

Questi 180 minuti conclusivi potrebbero essere anche l’occasione per dare un po’ di spazio a chi ne ha avuto meno nel corso della stagione, magari per effettuare anche delle valutazioni in prospettiva?

"Sono aspetti – conclude Camilletti, team manager dei giallorossi – che spettano all’allenatore ed allo staff tecnico. Posso dire che al di là dei lungodegenti e di Foresta, squalificato, abbiamo tutti a disposizione. Lo scenario poi sarà ancora una volta prestigioso per cui gli stimoli non mancheranno di certo alla squadra".

In corsa, per la decima posizione, c’è ovviamente anche la Fermana che attualmente affianca i giallorossi a 43 punti e che al Recchioni attende il Pontedera di Max Canzi che, se non altro cercherà di difendere il sesto posto in classifica. I "canarini" poi chiuderanno a Sassari contro la Torres e difficilmente i sardi che, nel prossimo turno, renderanno visita al redivivo Gubbio saranno matematicamente al riparo da ogni guaio. Insomma alla Recanatese non dispiacerebbe recitare il ruolo di guastafeste ed un altro dato non andrebbe sottovalutato: sinora una sola formazione ha conquistato 6 punti su 6 contro i ragazzi di Pagliari, ovverossia il Cesena e potrebbe anche…bastare così.

Andrea Verdolini