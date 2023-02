Recanatese sciupona, con l’Imolese è 0-0

RECANATESE

0

IMOLESE

0

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Longobardi (24’st Somma), Ferrante, Peretti, Ferretti; Guadagni (33’st Stampete), Alfieri (25’st Foresta) Morrone, Giampaolo; Carpani (24’st Senigagliesi), Paudice (13’st Sbaffo) All. G.Pagliari.

IMOLESE (4-4-2): Rossi; Cerretti (38’pt Serpe), Camilleri, Maddaloni, Eguelfi (33’st Agyemang); Faggi(33’st Tulli); Bani, Zanon, Mamona (38’pt Bensaja); D’Auria (45’ st De Feo), Simeri All. Anastasi.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.

Note: ammoniti Foresta, Guadagni, Bani, Eguelfi, D’Auria. Spettatori 400 circa.

Mastica amaro la Recanatese che giocoforza deve accontentarsi del nulla di fatto nello scontro salvezza con l’Imolese. Pesa, sul verdetto finale, l’errore in avvio dal dischetto di Carpani e soprattutto il non aver concretizzato quanto fatturato in un primo tempo comunque generoso e brillante della formazione giallorossa. Verdetto che lascia immutata la classifica. ma che genera ovviamente più di un rimpianto. Almeno gli ospiti, rafforzatissimi dal mercato, restano a meno sei. L’episodio chiave dopo appena 5 minuti: fallo di D’Auria su Giampaolo, viene anche ammonito l’attaccante romagnolo e dagli undici metri Carpani si fa parare il penalty da Rossi. Era appena il secondo rigore concesso in campionato ai leopardiani. I ragazzi di Pagliari però non si demoralizzano, continuano a premere e a creare e l’Imolese colleziona cartellini gialli, prima con Bani e poi con Eguelfi. Gli ospiti ci provano a metà frazione: sugli sviluppi di un errore difensivo Simeri difende palla e appoggia a Mamona che con un sinistro costringe Fallani a un complesso intervento in tuffo. Al 28’ cross dalla sinistra di Guadagni, prima Rossi neutralizza la conclusione di Paudice, poi Eguelfi riesce a spazzare prima qualche giocatore di casa possa approfittare del pallone vagante nei pressi della linea di porta. Poco dopo punizione di Guadagni della destra, deviazione di un giocatore rossoblù, la sfera si impenna e centra in pieno la traversa. In pieno recupero la Recanatese non sfrutta una ripartenza propizia, tre contro uno.

Ripresa: dopo un quarto d’ora entra Sbaffo non al meglio per Paudice. Le emozioni latitano anche se il possesso palla è per la Recanatese. Giampaolo prova a sorprendere Rossi da centrocampo ignorando altri compagni. Alla mezz’ora tentativo di Guadagni dalla distanza che non trova lo speccio della porta. Dentro anche Stampete, ma al 36’ grande occasione per l’Imolese con Fallani che salva sul colpo di testa ravvicinatissimo di Zanon ben imbeccato da Bensaja con un traversone dalla sinistra. Ultimi tentativi di Simeri e De Feo prima del triplice fischio che, dopo 3 minuti di recupero, sancisce in nulla di fatto e, come si dice in questi casi, occorre davvero fare di necessità virtù attendendo anche il pieno inserimento dei nuovi arrivati.