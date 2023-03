"Recanatese, sconfitta immeritata Pagato caro qualche errore"

Sabato a Gubbio, domenica a Recanati: Marco Alessandrini segue una quantità "industriale" di gare di C. Specialista, suo malgrado, nel subentrare in corsa, come d’altronde avvenne sul Colle dell’Infinito nel 2017 dopo l’infausta "parentesi Potenza".

Alessandrini, al netto dei tanti episodi che hanno caratterizzato la gara con l’Alessandria, come valuta la prova dei giallorossi, usciti a mani vuote nel delicatissimo scontro diretto?

"Qualche errore, purtroppo è stato pagato caro ma a volte capitano certi episodi. La squadra non meritava di perdere ed ha palesato una buona condizione tanto, che dopo il pareggio ha cercato di ribaltare il risultato. Non solo: subita la rete del 2-1 al 92’ c’è stata anche la clamorosa occasione di Sbaffo neutralizzata da un intervento prodigioso del portiere. Dispiace e fa arrabbiare non fare punti in situazioni simili, ma ora l’aspetto psicologico è fondamentale e per nessun motivo la sconfitta deve avere degli strascichi o provocare problemi a livello morale".

Anche il successo dell’Olbia contro un irriconoscibile Gubbio ha accorciato le distanze e nella mischia c’è in pieno pure la Torres.

"Credo ci sia margine per venir fuori da questa situazione ed occorrerà vedere con attenzione anche il cammino dell’Imolese e del Montevarchi che ora sono piuttosto staccate e che possono rimanere attardate con oltre 8 punti al penultimo posto".

Come andranno interpretate le ultime 8 gare dove ci sono altri 2 spareggi in casa con Montevarchi ed Olbia e 2 trasferte sulla carta quasi impossibili, a Reggio Emilia e Chiavari.

"Ci sono tanti fattori che possono entrare in ballo nel finale di stagione. Il calcio ti dà sempre la possibilità di rifarti: penso che la Recanatese, con le dovute attenzioni, debba anche mettere in campo un pizzico di spavalderia, giocando senza remore, con l’entusiasmo dei suoi tanti giovani, alcuni dei quali molto interessanti. Lo Sbaffo attuale mi sembra irresistibile e non mi riferisco solo agli 11 gol realizzati: gioca a tutto campo, guida i compagni e ora può fare la differenza".

Infine quanto potrà incidere il fatto che il calendario riserva sei partite in poco più di 3 settimane, turno infrasettimanale di martedì 14 compreso?

"Moltissimo, almeno quanto le motivazioni. Domenica il Montevarchi, ultimo in classifica, stava per fare il colpaccio a Cesena. Non c’è nulla di scontato e basta un niente per spostare gli equilibri".

Andrea Verdolini