"Recanatese, serve continuità nel percorso"

Tutto lo "stato maggiore" della Recanatese si è recato ieri al Benelli per visionare il Pontedera, prossimo avversario domenica dei giallorossi, nel recupero con la Vis Pesaro. A presidiare il "territorio" del Tubaldi è rimasto Giovanni Pagliari che si accontenterà del video ma che comunque ha già un’idea precisa della compagine toscana che, dopo la splendida striscia prenatalizia di cinque vittorie consecutive che l’avevano proiettata nei quartieri altissimi della classifica con Massimiliano Canzi in panchina, ha comprensibilmente rallentato la marcia alternando buone prove ad autentiche imbarcate come successo ad Ancona dove è stata letteralmente surclassata: "ciò non toglie – ci dice Pagliari – che siano una buona compagine. Applicano il 3-4-2-1 con Espeche che rappresenta il totem difensivo e con validi elementi nel reparto offensivo. Una buona squadra, di categoria, come ce ne sono tante altre e contro la quale è necessaria la massima attenzione".

Tornando al match di Lucca, oltre ai 3 punti che ovviamente sono prioritari, il modo con il quale è stata ottenuta la vittoria fa davvero ben sperare.

"Dobbiamo dare continuità anche se non posso negare il fatto che la prestazione è stata convincente ed il successo strameritato. Abbiamo sempre dato la sensazione di essere in controllo ed anche la loro marcatura è scaturita da un episodio, il classico tiro della domenica di Bruzzaniti. Complimenti ai ragazzi ma testa bassa e lavorare".

L’ennesima riconferma di una Recanatese che sembra trovarsi davvero più a suo agio lontano dalle mura amiche.

"Forse è così, ma occorre anche precisare che, sul nostro terreno, abbiamo perso contro la Virtus Entella e con il Cesena e solo con i romagnoli il verdetto è stato indiscutibile. Con la Carrarese abbiamo vinto e con Imolese e San Donato il pareggio, alla resa dei conti, ci è stato stretto, strettissimo, quindi il cammino non è stato disprezzabile. Altro discorso, lo abbiamo ribadito più volte, per quasi tutto il girone di andata che abbiamo affrontato a Macerata".

Le condizioni di Marco Raparo, infortunatosi a Fermo nella gara del 15 gennaio…

"Sta riprendendo seppur con tutte le cautele del caso e verificheremo la possibilità di portarlo in panchina sin da domenica".

Nicastro, con la sua esperienza e con le sue 7 reti già all’attivo meriterà attenzioni particolari?

"Di attaccanti forti ne incontriamo praticamente in ogni giornata. Quello che ripeto ai ragazzi come un martello è che dipende da noi. Prestiamo grande attenzione agli avversari, li studiamo come d’altronde loro faranno nei nostri confronti, ma in questo campionato mantenere la concentrazione e la lucidità conta più di ogni altra cosa e sono aspetti che ti consentono gare come quella di Lucca".

Andrea Verdolini