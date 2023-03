"Recanatese, serve la spinta del pubblico"

Stavolta, per la Recanatese, è davvero una finale e la posta in palio è di quelle pesantissime ossia la tranquillità da un lato, supplementi di sofferenza dall’altro. L’unica cosa certa è che nessuno, in casa giallorossa, si sogna di sottovalutare l’avversario o anche di prenderlo, minimamente, sottogamba. Il Montevarchi è ultimo, staccato di 12 punti a 5 giornate dalla fine ma di recente ha mandato i segnali tipici di una squadra in salute e che ha sia gamba sia voglia di lottare per cui, anche dal punto di vista del morale, i toscani sono ben lungi dall’aver abbassato la guardia. Dunque, per questi delicatissimi 90 minuti, Sbaffo e compagni dovranno mettere sul piatto cuore e lucidità ai massimi livelli, un po’ come successo a Rimini o a Fiorenzuola, mentre al Tubaldi certi "ingredienti" sono, talvolta, mancati.

Alla vigilia, a rimarcare l’importanza del confronto, è intervenuto il presidente Adolfo Guzzini che ha fatto visita alla truppa durante la rifinitura: "incontreremo una compagine estremamente aggressiva e ci aspettiamo una partita difficile. Oltre alla città, faccio appello anche al territorio ed alle località limitrofe, tra cui Porto Recanati che ha dato alla nostra squadra elementi di grandissimo talento, per avere una presenza massiccia. Stiamo giocando bene, disputando un girone di ritorno all’altezza che ci sta permettendo di avere un margine di vantaggio dalla zona playout ma non basta e per questo, contando anche sui 340 tesserati del vivaio, comprese le due equipe femminili, è necessario dare un caldo sostegno alla squadra". In campo Pagliari potrebbe valutare di impiegare, magari part-time, gli ultimi fuoriusciti dall’infermeria, ossia Pacciardi e Giampaolo mentre sarà ancora out Yabrè, nell’occasione in tribuna assieme ai "soliti" lungodegenti.

Sulla sponda toscana l’allenatore Banchini mostra anche serenità e consapevolezza: "stiamo dimostrando – ha detto – che quando la mia squadra spinge ed è determinata può creare problemi agli avversari, anche se ci sono dettagli che ci stanno punendo in negativo come accaduto con l’Imolese. Sono situazioni dovute pure all’esperienza, non quella dei 30 anni ma quella di aver passato certe cose. La Recanatese è una squadra organizzata e che ha dei leader in campo come Sbaffo che ho provato a prendere in alcune circostanze o Carpani, che è anche l’ex della gara. Se trovi 20 gol da due giocatori si spostano chiaramente gli equilibri: poi ci sono giovani di talento e calciatori di grande applicazione, per questo stanno facendo un bel percorso. Pensiamo a noi, dobbiamo pensare positivo ed il match odierno ci dà la possibilità di poter rientrare, gestendo le energie e facendo le scelte giuste". I rossoblù sono costretti a fare a meno dello squalificato Italeng ed in attacco, ad affiancare l’honduregno-statunitense Perez, in prova a Recanati per alcuni giorni, dovrebbe esserci Kernezo. Non disponibili Fiumanò e Nador impegnati con le Nazionali e non dovrebbe farcela nemmeno Gennari, perno della difesa centrale.

Andrea Verdolini