"Recanatese, servono almeno 42 punti"

Giovanni Pagliari: siamo davvero giunti all’ultimo sprint?

"È da settembre che stiamo sprintando e ancora il traguardo è da conquistare. Il vantaggio di 6 punti ci conforta ma dobbiamo raggiungere almeno quota 42 (al momento i giallorossi sono a quota 39, ndr) considerato il successo della Vis Pesaro, quint’ultima, a Fermo. È vero che domenica hanno l’Entella ma è meglio diffidare e pensare a noi".

Come spiega la trasformazione della squadra, impacciata e sottotono con il Gubbio, convincente, autorevole e soprattutto concreta a Rimini?

"Sabato abbiamo disputato una delle partite più belle della stagione. Credo, che questa differenza nel rendimento ci possa stare: eravamo anche un po’ stanchi post-Fiorenzuola, il gol a freddo ci ha spiazzati ma ero convinto che la reazione sarebbe stata all’altezza".

Concentriamoci sul Montevarchi che domenica accuserà la pesante assenza del camerunese Jonathan Italeng. In prima linea ci saranno Perez, in prova con voi per qualche giorno, e probabilmente Kernezo con Amatucci e l’argentino Mussis alle loro spalle. Quali potrebbero essere i loro punti deboli?

"Anzitutto non dobbiamo pensare alla loro classifica se non per il fatto che sono praticamente all’ultima spiaggia. Va detto che vengono da 2 vittorie e la sconfitta con l’Imolese, per quanto visto in campo, è stata immeritata. Ricordo poi che a Cesena vincevano sino a 5 minuti dalla fine e sono stati raggiunti solo per un’espulsione e conseguente rigore. È inevitabile che, essendo ultimi, hanno delle difficoltà e noi dovremmo essere bravi ad approfittarne".

Con 48 reti subite il tallone d’Achille potrebbe essere la difesa?

"Tutto è relativo ed è legato sostanzialmente a quanto saremo capaci di fare noi".

Finalmente, dall’infermeria, arrivano notizie rassicuranti rispetto al bollettino di guerra delle ultime settimane.

"C’è qualche buona novella visto che Guadagni già martedì è rientrato nel gruppo e sono fiducioso anche per Giampaolo che forse oggi disputerà la partitella in famiglia. Penso che Yabre non riesca a recuperare in tempo, oltre ai lungodegenti ovviamente. Rispetto al massacro di alcune partite i presupposti sono migliori…".

Ma Pagliari, Mister, legittimamente, sotto questo aspetto ci va con i piedi di piombo.