"Recanatese, si gettano le basi per il futuro"

Una Pasqua più serena la Recanatese non se la poteva augurare: salvezza in tasca, a coronamento di un cammino per certi aspetti esaltante, e con la prospettiva di lottare, nelle ultime due partite, per un obiettivo, quello dei playoff, enormemente complicato ma aritmeticamente possibile. Lo sguardo è proiettato al futuro, ci mancherebbe altro, ma occorre anche un po’ "godersela", prima di rimettersi, con rinnovata lena, al lavoro anche perché l’agenda degli impegni si preannuncia fittissima. "Aver raggiunto il nostro traguardo con così largo anticipo – ci dice il direttore sportivo Josè Cianni – è un qualcosa semplicemente fantastico. Da un punto di vista strettamente tecnico una vera impresa".

Abbiamo lodato molteplici volte coloro che anche in termini di reti realizzate hanno meritato la ribalta principale. Chi invece l’ha sorpresa tra i meno “reclamizzati“?

"Se devo pensare alla vecchia guardia decisamente il rendimento di Ferrante è stato superiore a tutte le aspettative. Per 36 partite ha rappresentato una vera e propria sicurezza del reparto difensivo. Andando ai più giovani non posso non citare Fallani che ha acquisito, strada facendo, la consapevolezza di poter fare benissimo nella categoria. Tra i più giovani la nostra cerniera di centrocampo è stata determinante: mentre però Morrone è un 2000 che aveva già fatto questa categoria, in particolare a Foggia e Monopoli, Alfieri è un ventenne che, l’anno scorso, era retrocesso in Eccellenza con il Castelnuovo Vomano".

Quanto agevola il suo lavoro poter già organizzare la prossima stagione praticamente da subito?

"Moltissimo: la regular season terminerà il 23 aprile ma posso dire che già in questa settimana saremo all’opera".

Pagliari, Sbaffo, Carpani nell’ordine: possiamo dire che sono queste le priorità?

"Con l’allenatore abbiamo già parlato e le idee sono chiarissime su quello che dobbiamo fare per il futuro campionato. D’altronde, com’è stato detto, l’abbraccio nel post Montevarchi con il patron Guzzini vale molto più di mille parole e non ci saranno particolari problemi. Anche con Sbaffo certi discorsi sono stati intavolati e credo di poter dire che c’è la piena e reciproca volontà di proseguire insieme. Relativamente a Carpani e non solo per le sue 10 reti credo che dobbiamo ringraziarci vicendevolmente: trattenerlo non sarà la cosa più semplice del mondo, anche se lui si è trovato benissimo nel nostro ambiente. È di San Benedetto ma ha già una casa a Porto Recanati ed una bimba piccola. Chiaramente dovranno essere conciliate le sue richieste con il nostro budget".

Come sarà, in sintesi, la Recanatese del futuro?

"La volontà della proprietà è assolutamente chiara: vogliamo essere una realtà importante della categoria".

Andrea Verdolini