"Recanatese, sono felice Al ds ho detto subito sì"

Giuseppe Guadagni (foto), neoattaccante della Recanatese, ha ben chiaro l’obiettivo del suo approdo in giallorosso: "giocare, spero con continuità, e dare una mano alla squadra per il raggiungimento degli obiettivi. Ultimamente ad Avellino non trovavo grande spazio ma ho sempre dato il massimo negli allenamenti. Sostanzialmente sono pronto e se il tecnico lo riterrà utile potrei subito scendere in campo". Il giocatore, appena 21enne, insomma "morde il freno": originario di Brusciano, nell’area metropolitana di Napoli, è cresciuto proprio nel club azzurro: "lì ho fatto tutta la trafila arrivando all’Under 17, poi mi sono trasferito alla Paganese nella Primavera guidata da Gennaro Scarlato (ex giocatore di Napoli e Torino ndr) prima di arrivare in prima squadra dove ho avuto modo di esordire tra i professionisti".

Un ruolino niente male con 55 presenze e 10 reti in C. Quali sono le sue caratteristiche peculiari?

"Cerco di farmi valere sulla fascia offensiva di destra, in particolare nell’uno contro uno provando a sfruttare il mio spunto e una buona velocità".

Come mai la scelta di Recanati?

"Il diesse mi ha cercato e non ho messo molto tempo a decidermi in tal senso. Prime impressioni? Molto positive nel senso che l’ambiente è decisamente più tranquillo rispetto a Napoli o Pagani ed i ragazzi del gruppo mi hanno accolto come meglio non potevo sperare".

Cosa conosce della squadra e del girone?

"Devo essere sincero: avendo sempre calcato i campi del Sud è un campionato che non conosco se non in minima parte. Questo comunque è uno stimolo ulteriore perché avrò l’occasione di confrontarmi con avversari nuovi. Quanto ai nuovi compagni credo che non farò grande fatica ad amalgamarmi con loro: mi pare che le qualità non manchino".

C’è una classifica però da sistemare.

"Dipende da noi: ogni gara sarà un’occasione per fare punti. Mi sembra che i valori ci siano e di sicuro non ci sono squadre imbattibili".

Nel frattempo il mercato è davvero in ebollizione: il serio infortunio a Pacciardi sta condizionando il lavoro di Cianni alla ricerca di un difensore di esperienza e di totale affidabilità. Identikit che si potrebbe adattare perfettamente a Mattia Gennari sul quale c’è anche la Vis Pesaro, una sua ex squadra. È una trattativa però molto complessa visto che il Montevarchi, la sua attuale squadra, non lo lascia andare facilmente, anzi. Il suo pedigree parla chiaro: una vita in C dov’è stato anche una "colonna" della Fermana, oltreché della Pistoiese.

Nel reparto arretrato invece è fatta per Manuel Peretti: il 23enne veronese, ex Palermo ha firmato e può così iniziare a Recanati una nuova esperienza dopo quella di Grosseto. Insomma molto "materiale" a disposizione per Pagliari ed anche di pronto utilizzo come era negli auspici di tutti per una nuova ri-partenza con un organico decisamente più funzionale per la categoria.

Andrea Verdolini