Recanatese sul mercato: caccia a 4-5 rinforzi

Il mercato bussa alle porte ed una cosa è certa: ne uscirà una Recanatese se non rivoluzionata certamente profondamente modificata nell’organico. D’altronde le prime 20 giornate hanno dato indicazioni inequivocabili: occorre rafforzare la squadra, soprattutto in alcuni reparti per un futuro con meno sofferenze possibili anche se una stagione tribolata era un po’ nelle previsioni di tutti. Giorni quindi tutt’altro che di relax per il direttore sportivo che intercettiamo tra una telefonata e l’altra: "Posso anticipare – ci dice Josè Cianni – che il 2 gennaio avremo già delle novità in rosa. Purtroppo, e lo dico con grande rammarico, dovremo rinunciare a qualche ragazzo che è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata della stagione scorsa. Lo scoglio della Serie C però si è rivelato per qualcuno di loro molto arduo e la legge dello sport è spietata, ma dobbiamo essere concreti e guardare al bene della Recanatese".

Tradotto in soldoni l’accordo sembrerebbe fatto con un esterno d’attacco proveniente dall’Avellino e un difensore centrale in uscita dal Palermo. Quest’ultimo andrebbe a rilevare lo sfortunatissimo Federico Pacciardi il cui infortunio è molto più serio di quanto inizialmente previsto, ma gli arrivi non si fermeranno qui: "dobbiamo sicuramente infoltire la difesa per cui stiamo trattando per un esterno sinistro, ma non è escluso nemmeno l’ingaggio di un altro centrale. Faremo qualcosa a centrocampo, mentre in attacco paradossalmente il nostro problema non è così pressante anche perché Sbaffo comunque ci sta garantendo un bel bottino di reti. Le lacune maggiori le abbiamo viste sugli esterni che in D erano dei nostri punti di forza, mentre quest’anno hanno fatturato complessivamente un solo gol (quello di Senigagliesi a Carrara ad inizio settembre scorso ndr). Lì dobbiamo intervenire e ci stiamo muovendo in quella direzione".

In definitiva quindi potrebbero esserci 4-5 volti nuovi. "È possibile anche perché la proprietà è decisa a fare di tutto per migliorare la classifica. Ovviamente c’è piena sintonia con mister Pagliari con l’obiettivo di disputare un girone di ritorno importante"."

Alla luce di tutto questo e delle problematiche attuali la vittoria di Pesaro è stata dunque fondamentale: "Assolutamente sì e posso dire che i ragazzi la meritavano. Per quello che si è visto in campo il pareggio era il risultato più equo, ma eravamo davvero a credito con la fortuna se pensiamo ad alcune sconfitte davvero ingiuste. Chiaramente però l’exploit del Benelli non ha mutato le nostre intenzioni". Vacanze natalizie comunque (quasi) finite: domani la squadra riprenderà la preparazione e sarà al Tubaldi anche il giorno di San Silvestro. Ci si ritroverà poi lunedì prossimo e sicuramente ci sarà qualche volto nuovo.

Andrea Verdolini