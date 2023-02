"Recanatese, troppi errori contro una big"

"Serviva la partita perfetta per avere almeno la speranza di colmare il divario che indubbiamente esiste. Non l’abbiamo disputata, anzi ci sono stati degli errori evidenti se penso al secondo gol subito ed ecco spiegato com’è maturato lo 0-3 finale". La sintesi di Recanatese-Cesena nelle parole del direttore sportivo Josè Cianni: aggiungiamo di nostro che spesso la squadra giallorossa incontra delle difficoltà se davanti ha una "big" che predilige aspettare piuttosto che proporre, aspetto che si era notato, in parte, anche contro la Virtus Entella. In più le difficoltà contingenti che hanno riguardato alcuni elementi imprescindibili: "Sbaffo ha provato a riscaldarsi ma il dolore provocato dalla botta al fianco di Sassari ha indotto lo staff a non rischiarlo, Paudice era a mezzo servizio, anche lui come conseguenza della gara in Sardegna, e pure Carpani è andato in campo stringendo i denti. Tutti hanno dato il massimo, ma è chiaro che non eravamo al meglio".

Giro d’orizzonte sulla sessione invernale di mercato appena conclusa. Cinque partenze e otto arrivi: Guadagni, Peretti, Yabre, Paudice, Vona, Meli e gli ultimi, in ordine di tempo, Foresta e Stampete. Organico quindi profondamente modificato. "Se sono soddisfatto? Abbiamo centrato gli obiettivi fattibili. Talvolta va fatta di necessità virtù e per questo posso dire che siamo contenti di tutti, sicuri che ci daranno un ottimo contributo".

Nel frattempo il difensore centrale italo-albanese Shaqir Tafa, 6 presenze quest’anno, giunto sul Colle dell’Infinito da Piacenza, ha "firmato" con il Ravenna di Massimo Gadda in Serie D. Forse Gallo, ex Turris che si è accasato al Picerno è l’unico rimpianto? "Non direi, credo che Foresta ci dia ampie garanzie. È il motorino di centrocampo che cercavamo e d’altronde la sua carriera parla chiaro. Inoltre è stato per cinque anni alla Carrarese anche con i gradi di capitano. Silvio Baldini, in alcune interviste, aveva dichiarato che il suo auspicio sarebbe stato quello di vedere 11 Foresta sul terreno di gioco. Energia e sostanza che per il nostro 4-2-3-1 sarebbero ingredienti preziosissimi".

Simone Stampete, in uscita dal Frosinone? "È un esterno d’attacco, una seconda punta che ha segnato gol a grappoli nei settori giovanili e nella Primavera del club ciociaro. Lo seguivamo da tempo e siamo riusciti ad averlo con noi".

Le condizioni di Marco Raparo? "Farà un’ecografia nelle prossime ore: penso che tra una decina di giorni possa essere disponibile". Inevitabile gettare uno sguardo alla gara di sabato, ancora al Tubaldi, con l’Imolese: più che uno scontro diretto è una sorta di finale anche se sopravanzate i romagnoli di 6 punti. Vi troverete però di fronte un avversario completamente diverso rispetto all’andata e che ha condotto un mercato da urlo se pensiamo agli ingaggi di Simeri e Paponi dal Bari. "E non solo, hanno fatto una campagna acquisti da prima della classe. Credo che comunque dobbiamo pensare essenzialmente a noi stessi e, soprattutto in questo momento, a recuperare energie fisiche".

Andrea Verdolini