Recanatese tutta carattere e ’garra’. Perugia stoppato: impresa sfiorata

RECANATESE (4-4-2): Meli; Veltri, Ferrante, Ricci, Longobardi; Senigagliesi (25’st Egharevba), Prisco (38’Raparo), Morrone (37’st Giampaolo), Carpani; Sbaffo, Melchiorri. All. G.Pagliari.

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni (17’st Paz), Angella, Vulikic, Cancellieri (1’st Bozzolan); Iannoni (1’st Seghetti), Bartolomei, Kouan (38’Cudrig); Matos, Vazquez (17’st Santoro), Lisi. All. F.Baldini.

Arbitro: Pezzopane de L’Aquila.

Note: spettatori 1.339 (402 gli ospiti). Ammoniti Kouan, Cancellieri, Veltri e Carpani. Espulso il vice allenatore Pesaresi della Recanatese. Angoli 2-6. Recupero: 1’; 4’.

Al triplice fischio, con le reti inviolate, sentimenti contrastanti per la Recanatese: si è "stoppata" una big o presunta tale del campionato, il Perugia, ma se l’MVP è risultato il portiere umbro qualcosa vorrà pur dire. Serviva una partita con il "minimo sin dacale" di errori ed i giallorossi hanno svolto diligentemente il loro compito ed anzi nel computo delle chances si sono fatti preferire. Certo la supremazia territoriale è stata appannaggio degli umbri, ma davvero carattere e "garra" non hanno fatto difetto ai ragazzi di Pagliari per tutti i 95’. Un punto pesante che rafforza certe convinzioni e certe consapevolezze anche contro compagini blasonate ed il miglior attestato, in fondo, è stata la standing ovation degli oltre mille supporters locali.

Clamorosa la palla gol del 4’: il Perugia si fa sorprendere su un corner a suo favore con una velocissima ripartenza di Longobardi che viaggia a velocità tripla rispetto al suo avversario, assist al bacio per Carpani ma prodezza del rientrante lituano Adamonis che devia in angolo. Sbadataggine di Meli che si trascina il pallone con le mani oltre la propria area regalando una punizione sanguinosa che il Grifo non sfrutta. Possesso palla sterile degli ospiti e dunque sono i giallorossi ad essere molto più insidiosi: Senigagliesi, imprendibile, appoggia per Carpani, traversone per Sbaffo che svirgola il tiro al volo di destro. Dopo un tentativo di Kouan, non irresistibile, sventato da Meli arriva al 38’ l’episodio che farà discutere: punizione di Senigagliesi, la sfera arriva a Veltri la cui conclusione viene intercettata dal portiere con molti dubbi, ma la gol-tecnology in C è ben lontana dall’arrivare e l’assistente rimane impassibile tra le proteste. Ancora volata di Senigagliesi e nuova palla scodellata al centro, bordata in diagonale di Carpani che termina, non di molto, a lato. Baldini, comprende le difficoltà dei suoi ed effettua un doppio cambio ma è ancora il portiere a salvarlo su inzuccata di Senigagliesi dopo un cross di Sbaffo. Subito dopo Matos appoggia per Bozzolan, Veltri, secondo l’arbitro, lo atterra in area. Dal dischetto Vazquez, sulla carta uno specialista, ma Meli è "felino" con un balzo a respingere. Il match è vibrante ed incerto dando sempre la sensazione si potersi sbloccare: Melchiorri si fa mezzo campo, punta Angella e spara sfiorando l’incrocio. Alla mezz’ora è proprio il marchigianissimo Seghetti servito da Bartolomei che solo davanti a Meli si vede respingere il tiro a botta sicura. Ancora l’estremo leopardiano, reattivo in corner su Santoro poi Sbaffo per Melchiorri che appoggia a Morrone che da pochi passi non trova la porta. Si prosegue, sempre a tutta ma le emozioni si sono esaurite. Pareggiare con il Perugia non è cosa da tutti i giorni e davanti a spalti gremiti la Recanatese può essere ben orgogliosa di quanto combinato.

Andrea Verdolini