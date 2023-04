Recanatese, un punto per sognare i playoff

Virtus Entella

1

Recanatese

1

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Borra; Parodi, Sadiki, Reali; Tenkorang (37’ st Ferrara), Corbari (14’ st Ramirez), Paolucci (28’ st Rada), Tomaselli, Favale (14’ st Zappella); Zamparo (28’ st Faggioli), Merkaj. A disp. Paroni, De Lucia, Giammarresi, Tascone, Manzi, Banfi, Siatounis. All. Volpe.

RECANATESE (4-4-2): Meli; Vona, Ferrante, Marafini, Raparo (2’ st Morrone); Senigagliesi (20’ st Guadagni), Alfieri, Ferretti (2’ st Quacquarelli), Carpani (38’ st Marilungo); Guidobaldi (25’ st Giampaolo), Sbaffo. A disp. Fallani, Amadio, Pacciardi, Somma. All. Pagliari.

Arbitro: Caldera di Como.

Reti: pt 5’ Tenkorang; st 7’ Vona.

Note: spettatori 1590 (incasso euro 9040,77 di cui quota abbonati euro 3456,87). Ammoniti: Ferrante e Quacquarelli. Angoli: 6-4. Recuperi: pt 1’; st 6’

di Alberto Bruzzone

La Recanatese ottiene un buon pareggio a Chiavari contro la Virtus Entella, rimane a due punti dall’ultimo posto utile per entrare ai play off e soprattutto contribuisce a scrivere il verdetto principale di questo campionato: perché bloccando sul pari i biancocelesti consente alla Reggiana, vittoriosa in casa dell’Olbia, di classificarsi al primo posto con una giornata di anticipo e di poter festeggiare la promozione in serie B. Per i ragazzi di Pagliari invece c’è ancora una chance, in casa domenica prossima contro l’Ancona per entrare negli spareggi, ma una vittoria è assolutamente di rigore. Una bella impresa al “Comunale” di Chiavari, anche perché giocata quasi da subito in salita: correva infatti il quinto minuto quando l’Entella si portava in vantaggio grazie a Tenkorang, abile a ribadire in rete una corta respinta di Meli. Un gol sul quale la Recanatese non si perdeva d’animo, rendendosi pericolosa prima con Senigagliesi, poi con Sbaffo e Guidobaldi e infine con Carpani, che al 37’ faceva la barba al palo. Prima del termine della frazione, brividi per la Recanatese, con Raparo che sfiorava un clamoroso autogol. Nella ripresa, al 7’, il pareggio: calcio d’angolo per la formazione ospite, Vona veniva dimenticato da tutti e insaccava nella porta avversaria con un bel destro al volo. E mentre le notizie da Olbia diventavano brutte per la formazione locale, era Carpani al 17’ a sfiorare un incredibile uno-due, ma Borra si superava per sbarrare la strada al giocatore avversario. Tanta paura per l’Entella, che reagiva prima con Merkaj, vicinissimo alla rete, e poi con il neo entrato Ramirez, che centrava la traversa con un sinistro dal limite dell’area. Traversa anche per la Recanatese al 34’, colpita da Sbaffo in tap-in su invito di Carpani. Prima del termine, c’era ancora tempo per un altro palo di Ramirez e per un calcio di rigore parato da Meli a Merkaj. Entella battuta, Recanatese ancora in pista.