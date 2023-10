Recanatese, un secolo di storia. Guzzini: "La passione di una vita"

Un secolo di storia contraddistinto dall’entusiasmo dei pionieri, dalla tanta polvere dei campi dilettantistici delle "minors" ma anche dai fasti più recenti con gli infiniti campionati di Serie D, spesso all’avanguardia e l’approdo al professionismo dove questa società sta dimostrando di poter competere più o meno alla pari con tutti. La Recanatese ha festeggiato ieri i 100 anni dalla sua fondazione al teatro Persiani nel corso di un pomeriggio, al contempo, istituzionale ed informale con la presenza di tanti personaggi illustri, da Arrigo Sacchi al presidente della Lega Pro Matteo Marani, dalla leopardiana doc Selena Mazzantini, prestigiosa allenatrice delle giovani azzurre a Luigi Barbiero della LND ed Emanuele Paolucci. Il più "coinvolto" di tutti però non poteva che essere Adolfo Guzzini che, ahi-lui, ha percorso tanti decenni di quel percorso guidando poi un’escalation con, tra le altre perle, lo scudetto del CND 2022 ed il tricolore juniores nel 2018. Considerando che si tratta dell’espressione di una realtà di poco più di 20mila abitanti possiamo additarla come un esempio con, al centro, un’intensissima attività giovanile che era e resta una delle "mission" principali del club. "Alla mia età non dovrei più commuovermi – ci ha detto il presidente –, ma faccio fatica a trattenere l’emozione perché questa è una passione che mi porto dietro da tutta la vita. Da quando indossavo la casacca giallorossa (nel ruolo di terzino sinistro, ndr) marcando spesso mio cugino. Erano i tempi dei vari Tabacchetti, Burattini, Castellani, Mondaini e di mio zio Pierino come patron. Successivamente poi le vicende aziendali mi hanno completamente assorbito fino agli ultimi anni. La Recanatese, ora come allora, deve educare i giovani nel convincimento che lo sport crea comunità ed il futuro sarà radioso se continueremo a coniugare l’economia al sociale." Parole non di circostanza quelle di Marani: "Questa è la bella espressione di un territorio laborioso e di una società che ha solidissime basi rappresentate dalla famiglia Guzzini. Non è casuale che la Recanatese sia al secondo anno di Serie C e si stia comportando ottimamente". Non da ultimo la presentazione del libro fotografico curato da Roberto Carlorosi, Fabio Buschi ed Angela Latini: un autentico tuffo nell’amarcord più autentico ed a qualche "vecchia gloria", sfogliando le varie pagine, spunterà sicuramente una… lacrimuccia.