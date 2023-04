Recanatese, una vittoria per sognare i playoff

Dopo quasi dieci anni torna Recanatese-Ancona, derby tra 2 club che hanno avuto nel frattempo storie totalmente diverse: all’insegna della sostanziale stabilità il percorso giallorosso con l’exploit della salita tra i professionisti nel 2022 e la splendida stagione attuale, mentre tormentatissimo il cammino dei dorici con la ri-partenza dalla Prima categoria nel 2017 e soprattutto l’avvento di Canil prima e Tiong poi che stanno aprendo prospettive completamente nuove e finalmente all’altezza del blasone e delle aspettative. In verità, se andiamo a ritroso nel tempo e diamo un’occhiata ai precedenti al Tubaldi, c’è poco da stare allegri: nel dicembre 2013 i biancorossi si imposero 2-0 con le reti di Bondi e Degano e addirittura, 2 anni prima,sempre in serie D, finì 1-6 in un match caratterizzato dall’espulsione di Garcia, dal gol della bandiera del difensore Morbiducci e da un nutrito gruppo di sostenitori ospiti che rimase a cantare e incitare fuori dallo stadio. Da allora di acqua ne è davvero passata tantissima sotto i ponti: lo scenario odierno è diverso con un impianto rimesso a nuovo e soprattutto in una categoria differente. Più volte abbiamo rimarcato che questa partita che chiuderà la stagione regolare offre comunque motivazioni "forti" a entrambe le compagini: la Recanatese vuole giocarsi sino in fondo quella possibilità ancora offerta dalla classifica e non solo di "arpionare", in extremis i playoff: chiaramente occorrerà vincere e sperare o in un clamoroso capitombolo interno del Rimini contro un Montevarchi già matematicamente retrocesso o in una nuova penalizzazione del Siena con contestuale ko odierno con l’Entella. Una decisione sui toscani però dovrebbe arrivare non prima di mercoledì prossimo (materia del contendere sono i pagamenti non effettuati o ritardati entro la scadenza del 16 marzo) e "rumours" di ambienti vicini alle stanze dei bottoni non escludono la possibilità di posticipare l’inizio della post season. In ogni caso c’è l’enorme stimolo di salutare il pubblico di un impianto soldout da giorni con una grande prestazione che coroni al meglio 37 partite comunque da ricordare. Nel frattempo, dopo la rifinitura di ieri mattina, Pagliari è costretto anche a rinunciare al difensore Vona che va ad aggiungersi al lunghissimo elenco degli assenti. In porta, dopo l’ottimo rendimento offerto a Chiavari, potrebbe essere riconfermato Meli mentre ballottaggio, come esterno basso di destra, tra Somma e Marafini. Per il resto non ci saranno grandi novità nell’undici titolare con Sbaffo in attacco che sarà affiancato da Giampaolo. Il bilancio in casa è sinora sconfortante: 5 pareggi, 9 sconfitte e appena 4 vittorie tra l’altro tutte con squadre toscane. Fondamentale sarà contenere gli inserimenti dei trequartisti dorici, in particolare Simonetti e Paolucci che si appoggeranno al totem Melchiorri, oggetto del desiderio a gennaio anche della Recanatese. In ogni caso, al 90’, dovrà essere tributata la standing-ovation.

Andrea Verdolini