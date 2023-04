Recanati e Potenza Picena stanno lottando per l’A2

Si profila un duello tra maceratesi per il terzo posto nel girone D della B di calcio a5 maschile, piazzamento diventato d’oro quest’anno poiché, mediante la riforma dei campionati, darà l’ultimo pass per salire in A2 senza playoff. Quando restano due giornate alla fine del torneo nazionale, ad occupare la posizione è la Label System Potenza Picena che nel weekend ha fatto suo il match contro Corinaldo per 4-3. Un’affermazione all’insegna di Pizzo, autore di una doppietta e pure di due assist. Un’ora dopo Recanati ha superato 6-1 il Cus Macerata ultimo e già retrocesso e pertanto è rimasto in scia, a dividere i team cugini è solo un punto: potentini a 41, leopardiani a 40. Sabato entrambi i club giocheranno in trasferta e sulla carta Potenza Picena ha un impegno un po’ più agevole contro il Cus Ancona, mentre Recanati va ad Imola per misurarsi contro la Dozzese seconda. Vero pure che gli emiliani sono già certi della A2 e magari non avranno motivazioni straordinarie.

an. sc.