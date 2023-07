RECANATI: Ex Guadagni firma per la Lucchese: Dutu in prestito dalla Fiorentina all'Ancona La Vis Pesaro tessera Davide Zagnoni, Lorenzo Loru e l'Ancona Eduard Dutu. La Lucchese firma Giuseppe Guadagni, ex attaccante giallorosso con 16 presenze e 3 gol nella scorsa stagione. Contratti biennali e triennali per i giocatori.