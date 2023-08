"RECANATI: La Fermana rinforza il reparto avanzato, tesserato Tilli"

La Fermana ha tesserato l’attaccante esterno Riccardo Tilli, classe 2000, che si è messo in luce nelle fila del Real Monterotondo Scalo. Il Rimini si è rinforzato con il difensore Matteo Gorelli, 32 anni, ed ex San Donato.

La “Coppa Italia Frecciarossa” 202324 prenderà il via sabato 5 agosto alle 18, al “Razza” di Vibo Valentia, con il match Catanzaro-Foggia. I rossoneri pugliesi insieme con altri cinque club di Lega Pro, saranno tra i protagonisti di questa prima fase della Coppa riservata ai club di serie A e che vede l’Inter squadra campione in carica. Le altre società di C impegnate tra il 5 ed il 14 agosto nei match preliminari e nei trentaduesimi, a gara unica con in caso di parità supplementari e rigori, sono: Pescara, Vicenza, Cesena, Virtus Entella e Crotone.