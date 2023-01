Recanati, ok a Spello Leopardiani in testa alla classifica

Nella serie B di calcio a cinque Recanati ha approfittato del riposo del Russi per agganciare i romagnoli in vetta al girone D. I giallorossi sono passati col risultato di 3-5 a Spello e sono i veri campioni d’inverno avendo vinto lo scontro diretto. Il primo posto del team significa anche il ruolo di testa di serie in Coppa Italia e sarà il Futsal Ancona, quarta, l’avversaria. Nel borgo umbro è stata partita tosta ma blitz meritato, perché Recanati è stato tre volte avanti e sempre ripreso, prima di rimettere la freccia per l’allungo decisivo. Ottimo il debutto di Trovato autore di una doppietta. Il 2023 è iniziato male per Cus Macerata e Label System Potenza Picena. Grave il ko interno degli universitari contro EtaBeta, un anticipo di ultima spiaggia dato che i locali sono in fondo alla classifica e i rivali si presentavano penultimi. È terminata 3-4 e la caduta lascia i cussini a -9 da chi li precede. I potentini, dopo aver chiuso il 2022 lanciatissimi grazie a 5 successi di fila, hanno esordito con il ko 2-1 a Lucrezia contro i Buldog.

Andrea Scoppa