Recanati, Peretti in arrivo, trattativa per Piscitella in stallo, pista Re per l'attacco

Nel menù della Recanatese di carne al fuoco ce n’è davvero in abbondanza e si apre una settimana che dovrebbe condurre alla “cottura” di qualche pietanza, in primis quella relativa al difensore Peretti che nelle prossime ore firmerà il suo nulla-osta per il trasferimento a titolo definito dal Palermo. Sta vivendo invece una fase di stallo la trattativa che il ds Cianni sta portando avanti da qualche tempo con il Rimini per giungere ad un accordo con Piscitella: "Il giocatore è sotto contratto con la società romagnola – dice il direttore sportivo – e la situazione non ancora ben definita del passaggio di proprietà del suo club sta inevitabilmente rallentando un po’ tutto". Le dichiarazioni sul cambio della guardia si sprecano ma in realtà nessuno è andato ancora dal notaio, non c’è un allenatore e l’unico orientamento acclarato pare quello relativo alla conferma del ds Andrea Maniero. Nel frattempo, su questo fronte, al club leopardiano non resta che stare alla finestra ed attendere.

Caldissima invece la pista che potrebbe preludere all’arrivo in prestito del giovane attaccante dell’Ascoli Alessio Re, classe 2003 e freschissimo dall’aver sottoscritto il suo primo contratto, tra l’altro triennale, da professionista. Le sue caratteristiche sono arcinote: mancino purissimo ma estremamente duttile possiede una facilità quasi naturale nel saltare l’uomo. Originario di San Benedetto del Tronto è cresciuto nel Calcio Lama prima di fare tutta la trafila del vivaio bianconero ed esordire in B: "La decisione spetta alla società che non ha ancora scelto in tal senso. Con il ragazzo ed il suo agente ci siamo già confrontati: è un profilo che ci interessa, inutile nasconderlo, con la convinzione che una tappa da noi potrebbe agevolare il suo percorso di crescita".

Un po’ lo stesso discorso che nei prossimi giorni verrà proposto a Ciro Capasso, baby-talento della Fiorentina Primavera, le cui scorribande sulla fascia destra e i suoi dribbling hanno attirato le attenzioni di molti addetti ai lavori. Il “fiuto” dello staff tecnico giallorosso non poteva non notarlo, pur se ci si sforza di ribadire che la dura palestra della C è un banco di prova rilevantissimo e che spesso si è rivelato estremamente arduo per i cosiddetti rookie: "Siamo comunque a buon punto nella costruzione della rosa – conclude Cianni – almeno relativamente ai ruoli più importanti e nella consapevolezza che c’è ancora parecchio da fare".

Andrea Verdolini