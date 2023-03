Regular season, sabato l’ultima sfida casalinga con Milano

A rendere "frizzante" l’incontro anche il fatto che sarà l’ultima uscita casalinga della regular season per la Lube. Poi si dovrà difendere il tricolore sul petto e sul taraflex nelle gare più palpitanti e decisive, quelle dei playoff. La società biancorossa spera di proseguire il trend di crescita degli spettatori, proprio l’ultima gara con Piacenza ha fatto registrare il record stagionale di presenze e chissà che per l’ultima interna non si vada oltre. Da oggi prende il via anche al botteghino la prevendita dei biglietti per l’anticipo della 10ª giornata di ritorno di SuperLega. Tagliandi acquistabili all’Eurosuole Forum con orario 17-19 oggi e domani, mentre sabato 10-12.30 e 15.30-inizio match. Già in vendita da giorni quelli online. Due le modalità proposte da Vivaticket: collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, o recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. I prezzi oscillano da 20 a 50 euro, diventando 16 e 40 per i tagliandi ridotti, riservati dagli over65 e agli under18.