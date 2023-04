Repesa: "C’è chi è in crisi profonda Ma se ne esce solo tutti insieme"

Finisce con gli otto tifosi di Scafati festeggiati dai loro giocatori. Mentre il pubblico di casa ulula contro Repesa. Lo specchio di una partita sfuggita subito di mano a Pesaro, incapace soprattutto di giocare nei momenti importanti, lasciando troppo spazio ai campani condotti per mano nel finale da un super David Logan. Per lui 18 punti con 5 su 12 da tre. Al suo fianco c’è Rossato, che ha fatto malissimo alla Vuelle dall’arco con 44. Mentre il solo Charalampopulos tiene a lungo a galla Pesaro con 33 punti e 1017 da tre. Pino Sacripanti è felice, la salvezza è più vicina per la Givova: "Non posso nascondere la grande soddisfazione per questa vittoria che ci dà due punti importanti. Abbiamo lottato fino alla fine contro il greco, che è stato davvero fantastico – dice il tecnico ospite –. Nel finale siamo stati più bravi in difesa. I ragazzi si meritano la vittoria grazie soprattutto a un Logan indemoniato. Quando hai un giocatore così, l’allenatore non conta niente e può ringraziare solo il Signore". La Vuelle non si toglie la scimmia di dosso. Certo c’è il greco Chara che gioca per tutti, ma appena lui cala vengono fuori i limiti in regia. Repesa le prova tutte, ma Scafati ha centimetri e forze nascoste. Soprattutto da Imbrò. I campani reggono l’urto e il match è equilibrato: 37-31 al 20’.

Repesa non può che elogiare Scafati: "Per noi è una sconfitta pesante. Faccio i complimenti a loro. Non posso accusare nessuno della mia squadra, tutti ci hanno provato ma hanno subìto una pressione forte per questa partita. Siamo andati in tilt subendo troppi tiri da tre nell’ultimo quarto, concedendo rimbalzi lunghi e in attacco poca lucidità e troppo nervosismo. Che mi aspettavo perché quando ci sono partite dentrofuori per alcuni giocatori è una novità e si vede dagli errori commessi. La scelta più importante ora è non creare ulteriore nervosismo aiutando chi è in crisi. Dobbiamo reagire. Chara era troppo nervoso, ha fatto due forzature per questo l’ho tolto nel finale dopo il fallo tecnico".

Adesso mancano 4 partite, come la vede? "Ci sono giocatori in crisi profonda – ammette il coach della Vuelle –. Possiamo uscirne solamente tutti insieme. Qui non c’è nessuno che può fare magie. Il problema è che facciamo fatica a giocare bene con continuità, perdiamo troppo spesso ritmo e coesione. Dobbiamo reagire tutti insieme. Dovremmo anche spendere risorse come ha fatto Scafati. E non è poca cosa".

Luigi Luminati