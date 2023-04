Repesa: "Grazie ai tifosi" Kravic: "Stasera sono felice"

"L’ultimo mese e mezzo è stato il peggiore della mia carriera, non ci ho dormito di notte, soprattutto perché la squadra continuava a perdere. Stasera sono felice prima di tutto perché il mio contributo ha aiutato a ritrovare la via per la vittoria".

E’ sincero Kravic dopo il successo su Trieste: il pivot ammette di aver attraversato un periodo complicato e anche di esserci stato male e questo gli fa onore. In qualche modo si ricollega con quello che Repesa aveva detto prima dell’ingresso delsuo pivot in sala stampa: "Abbiamo sofferto in questo periodo difficile perché questa squadra è fatta di brave persone. Le abbiamo selezionate con attenzione durante il mercato ma poi, proprio per questo loro lato del carattere, hanno più bisogno di altri di sostegno. Siamo fatti di sangue e di carne - sottolinea Repesa - e il nervosismo che si respirava si è riflesso sul gruppo. I tifosi stasera hanno aiutato molto, l’ambiente era positivo ed è stato importante perché quando devi vincere per forza non è mai facile interpretare bene la serata".

Poi si parla di tecnica e tattica e la domanda su Moretti non può mancare, perché Davide si è ritrovato dopo un periodo grigio: "Moro in attacco ha cominciato in modo straordinario, ma subìva da tutti in difesa e per questo l’ho tolto dal campo, perché volevo fargli capire dove deve migliorare. Nel secondo tempo ha fatto molto meglio, gli ho affidato Campogrande che non è esplosivo e lo ha tenuto bene, ha preso anche uno sfondamento importante e alla fine l’ho richiamato perché meritava di prendersi la standing ovation che meritava". E lo ha anche abbracciato".

Su dove e perché la gara si è spaccata dopo un tira e molla durato tre quarti il coach ha le idee chiare: "I tre piccoli italiani hanno fatto un lavoro straordinario, è lì che è girata la partita". Aveva chiesto due cose alla sua truppa: "Di rispettare le caratteristiche dell’avversario, che è primo nei rimbalzi in serie A e di muovere molto la palla per non essere statici in fase offensiva. A rimbalzo abbiamo sofferto, se sono rientrati nel terzo quarto è stato proprio per le seconde opportunità che gli abbiamo lasciato, mentre i 22 assist dicono che abbiamo fatto un buon lavoro in attacco".

E adesso si può tornare a credere nei playoff: "Sarebbe un risultato straordinario, anche se non era nei programmi lo vogliamo raggiungere a tutti i costi" promette Repesa. Sull’argomento dice la sua anche Kravic: "Siamo sempre stati dentro le prime otto per quasi tutta la stagione e questa vittoria ci dà fiducia - dice il pivot -. Non dimentichiamo che siamo stati anche quarti, non potremo tornare a quel livello ma almeno tornare la squadra che eravamo sì". E’ solo questo che chiedono i tifosi biancorossi.

Elisabetta Ferri