"Resettiamo, mercoledì sarà una battaglia"

di Andrea Scoppa

Pari, patta e tutto rimandato a mercoledì dunque, mentre l’altra serie vede Trento sbancare Piacenza e appunto, tra due giorni, l’Itas potrebbe volare in finale mandando a casa (cioè alla sfida per il terzo posto) i tanti assi ex Lube. In casa di Civitanova alla fine del match all’Allianz Cloud parlano Fabio Balaso, Barthelemy Chinenyeze e coach Blengini.

Così il libero campione d’Europa e del mondo con la Nazionale: "Sapevamo che avremmo trovato una Milano differente rispetto a quella vista in gara1. Loro hanno iniziato forte col servizio, nel primo set ci hanno messo molto in difficoltà, ma poi siamo riusciti a prendere le misure e giocarcela fino al tie-break. Peccato la brutta partenza nel quinto set, ma ora è inutile piangere sul latte versato. Dobbiamo resettare subito e pensare alla sfida di mercoledì a Civitanova. Sarà un’altra battaglia".

Queste invece le parole del centrale campione olimpico con la Francia: "Abbiamo iniziato male sia nel primo set che nel decisivo tie-break, è questo che ha fatto la differenza ed è su questo che dobbiamo lavorare. La situazione adesso è in perfetta parità, l’imperativo è ripartire belli carichi in gara3 che si giocherà nel nostro palas. Mi auguro di vederlo pieno e caloroso come lo è stato giovedì".

Infine l’analisi di Gianlorenzo Blengini: "Milano ha giocato molto bene, ma ce lo aspettavamo e non solo perché oggi erano in casa. Noi purtroppo non siamo riusciti a fare altrettanto. Abbiamo avuto una partenza difficoltosa, in generale abbiamo fatto troppa fatica in attacco, per tutta la partita. I nostri avversari sono riusciti a fare punto anche quando li staccavamo da rete con la ricezione, noi no. La serie ci vede impegnati contro una squadra capace che ha qualità e resistenza. Saranno tutte partite che si decideranno per uno o due palloni, nella quale una minima imprecisione farà la differenza".

Festeggia invece il coach di Milano, Roberto Piazza: "Senza mancare di presunzione credo che oggi (ieri, ndr) sia cominciata la nostra semifinale. I giocatori hanno saputo mettere in campo la tecnica, la tattica, il cuore e l’emozione. Emozione guidata anche dai 5296 spettatori che hanno continuato a incitare la nostra squadra, senza mai perdersi d’animo. Ora possiamo dire che siamo sullo stesso piano di Civitanova, dobbiamo recuperare le energie come le devono recuperare loro, dobbiamo studiare le partite nelle stesso tempo che hanno loro. Sarà una gara all’ultimo round e si dovrà andare ai punti di sicuro, noi siamo qui per scoccare il colpo del knock out".