Riflettori su Corridonia In gara le migliori atlete

Domenica, viene promossa a ‘classica’ la Giornata nazionale Rosa, che taglia il traguardo della decima edizione organizzata dal Club Corridonia presieduto da Mario Cartechini.

L’albo d’oro testimonia il prestigio e lo spessore della manifestazione ideata per valorizzare i giovanissimi talenti femminili ed incoraggiare alla pratica delle due ruote. Campionessa in carica è la diciottenne junior Eleonora Ciabocco (foto), vincitrice l’anno scorso sulle strade amiche onorando l’ennesima maglia tricolore e rimarcando la propria autorevolezza quale vicecampionessa europea e nona atleta al mondo (si sarebbe presto confermata: sempre plurivincitrice, seconda nel vecchio continente e ottava all’appuntamento iridato in Australia, prima del bel protagonismo internazionale all’esordio nella massima categoria). Prima dell’amazzone corridoniana, a conquistare il podio ed il palcoscenico della Giornata Rosa: nomi destinati ai massimi traguardi intercontinentali nelle varie discipline. Vedi Silvia Persico (stradista e crossista, anche oro e bronzo iridati), Vittoria Guazzini (plurimondiale e plurieuropea strada-cronometro-pista). Nell’ultima Parigi – Roubaix ha chiuso al secondo posto Katia Ragusa (terza a Corridonia nel 2019).

La 10ª Giornata Nazionale Rosa scatta alle 10, dai giardini pubblici (nella stessa area: traguardo volante alle 11.45 circa, arrivo alle 12.15 circa). La carovana delle juniores – open affronta l’ondulata distanza di 85,500 Km e si avvale della direzione di gara del tandem Fabio De Carolis e Michele Bravi. In palio sono Gran Premio Città di Corridonia, Trofeo Supermercato Corridonia, Coppa O.T.M. . Ad affiancare nello sforzo organizzativo il Club Corridonia sono l’Avis cittadina ed il partner di sempre, Massetani - Mass Technical Sport. Patrocinano il comune di Corridonia e Regione Marche. Ad arricchire la domenica ciclistica, alle 10.15 (mentre le atlete sono impegnate nel carosello a valle) si tiene il convegno ‘Io Rispetto il Ciclista’.

Umberto Martinelli