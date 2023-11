Rimonta lombarda, Fiorini ko

La Fiorini Pesaro Rugby torna da Viadana a mani vuote, perdendo 35 a 20. Nella sesta giornata del campionato di Serie A, i kiwi giallorossi hanno affrontato i Caimani Viadana, formazione cadetta del Rugby Viadana (Mantova) che milita in massima serie, che hanno fatto valere il fattore campo. Una sfida combattuta che ha visto i pesaresi partire con grinta e portarsi rapidamente in vantaggio, ma non riuscire ad arrestare la rimonta dei padroni di casa.

È la Fiorini Pesaro Rugby la prima a muovere il punteggio, al 7°, grazie ad una meta al largo targata Antonelli (0-7). I padroni di casa ricambiano subito con una meta su drive e al 13° il punteggio torna in parità (7-7). I kiwi non ci stanno e con un calcio piazzato Joubert e una meta di Tontini si riportano in vantaggio (7-17). I padroni di casa fanno valere il fattore campo (21-17). Il secondo tempo è appannaggio di Viadana, che concede poco spazio ai giallorossi annullando i tentativi di attacco degli ospiti. Due mete per i padroni di casa e un calcio piazzato per Pesaro chiudono il match sul 35-20.