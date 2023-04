Rimonta Lube, si deciderà tutto alla bella

WITHU

1

CUCINE LUBE CIVITANOVA

3

WITHU : Spirito 0, Keita 25, Grozdanov 7, Sapozhkov 21, Mozic 19, Mosca 3, Gaggini (L), Zanotti 0, Vieira De Oliveira 0, Cortesia 0, Magalini 0. N.E. Bonisoli, Cavalcanti, Jensen. All. Stoytchev.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 3, Yant Herrera 17, Chinenyeze 8, Zaytsev 17, Nikolov 22, Anzani 4, Bottolo 2, Garcia Fernandez 1, Balaso (L), D’Amico (L), Diamantini 0. N.E. Ambrose, Gottardo, Sottile. All. Blengini.

Arbitri: Pozzato, Zanussi.

Parziali: 25-20, 23-25, 26-28, 24-26.

Note: durata set: 30′, 33′, 36′, 31′; tot: 130′.

Rimonta compiuta per la Lube Civitanova che espugna per 3-1 il Pala Agsm AIM e porta la serie con Verona a gara 5. Grande reazione della squadra di Blengini che mette in mostra una pallavolo compatta e concreta, riuscendo a risalire la china. Adesso l’accesso alla semifinale sarà deciso tra le mura amiche nell’atto conclusivo della serie in programma sabato prossimo. In avvio coach Blengini sceglie il sestetto Zaytsev, Chinenyeze, Nikolov, De Cecco, Anzani, Yant e Balaso da libero. Verona parte forte con Keita scavando il primo gap (4-1), con i cucinieri che replicano con Zaytsev e Nikolov (7-4). La contesa prosegue a strappi, con la Lube che cerca di riavvicinarsi con Yant (11-9) per poi essere ricacciata indietro sul 16-10 con il muro di Mozic su Nikolov. I biancorossi risalgono nuovamente la china fino al -2, ma negli scambi conclusivi Sapozhkov regala il primo parziale agli scaligeri (25-20). Nel secondo set Mozic e Keita spingono Verona sul 9-6 che costringe Blengini a fermare di nuovo la partita. La Lube prova a reagire con l’ace di Zaytsev per il -1. L’ingresso di Garcia regala linfa alla Lube che scappa sul 21-24: Verona annulla due set point, ma capitola sul terzo. Nel terzo set sono gli scaligeri ad accelerare nei primi scambi, salendo sul 5-1 dopo l’attacco fuori di Zaytsev. Civitanova si ferma sul muro veronese e perde ulteriore terreno, senza riuscire a trovare la quadra tra difesa e attacco: i padroni di casa scappano via ma gli assalti finali dei cucinieri con Yant e Nikolov rimettono in discussione tutto, con la Lube che annulla ben quattro set point e forza l’esito ai vantaggi. L’incredibile ribaltone si trasforma in realtà negli scambi successivi: Zaytsev firma il sorpasso, con la squadra di Blengini che chiude 26-28. L’inerzia e l’odore dell’impresa spingono i biancorossi a partire forte anche nel quarto set. La battaglia diviene senza esclusione di colpi, con le squadre che danno tutto per prevalere: la Lube prova lo scatto in avanti, ma non riesce a scrollarsi di dosso una Verona mai doma. Si arriva nei concitati scambi conclusivi, con Yant che va a segno e regala il match point sul 23-24: Verona, però, annulla con Mosca e si va avanti. Civitanova non si lascia scoraggiare: Keita viene murato ed i cucinieri si prendono con forza Gara 5 sul 24-26.