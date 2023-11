Rimonta solo sfiorata. Fano in zona playout

1

ALMA JUVENTUS FANO

0

(3-5-2): Esposito 6,5; Bonacchi 6, Gonzalez 6, Nonni 6; Tordella 6 (38’ st Mengani sv), Abonckelet 6,5, Maldonado 6,5 (38’ st Rasi sv), Lombari 6, Pontillo 6; Corvino 6 (27’ st Ricamato 6), Di Nardo 7 (34’ st Abreu sv). A disp. Di Donato, Ioio, Ripa, Tarcinale, Hulidov. All. Pergolizzi 7.

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Viscovo 6; Mancini 6, Tomassini 6, Riggioni 6; Pensalfini 6 (25’ st Zammarchi 6), Antonioni 6 (8’ st Cardinali 6), Urbinati 5,5, Gonzalez 6, Roberti 6; Padovani 6, Tenkorang 6 (35’ st Zanni sv). A disp. Bellucci, Mashi, Saponaro, Zingaretti, Cannavaro, Badan. All. Scorsini 6.

Arbitro: Giudice di Frosinone 6 (Marchese di Matera e Santoro di Taranto).

Rete: 33’ pt Di Nardo.

Note – Ammoniti Gonzalez, Nonni (C), Mancini (F). Recupero 3’ pt, 4’ st. Spettatori 2mila circa con rappresentanza ospite.

Un gol di Di Nardo condanna l’Alma Juventus Fano alla sconfitta a Campobasso e al ritorno in zona playout. Botta e risposta nella prima fase del match senza grandi acuti, ma al 34’ arriva il gol partita. È Di Nardo a correggere in porta un traversone proveniente dalla destra. Al 39’ va alla conclusione Corvino, che non inquadra lo specchio della porta. La ripresa si apre ancora col Campobasso in avanti. Ottima giocata di Lombari, che penetra in area e serve una buona palla al centro ma nessuno finalizza. I rossoblù di casa si vedono all’11’ su corner: Corvino cerca Di Nardo, Viscovo salva i suoi. Al 15’ Gonzalez trova la testa di Abonckelet, il quale non riesce ad indirizzare la sfera che finisce sul fondo. Al minuto 27, miracolo di Esposito. Cross di Tenkorang alla ricerca di Roberti, che calcia forte a tu per tu con un esplosivo Esposito che grazie ad un ottimo intervento salva la porta del Campobasso. Al 33’ Tordella perde palla al limite dell’area di rigore, ospiti che però non riescono a trovare la porta difesa da Esposito, grazie ad un salvataggio del Gonzalez molisano che devia la sfera ed allontana i pericoli. All’39’ calcio piazzato dell’Alma con l’altro Gonzalez, che trova l’opposizione della barriera. Il Fano va vicinissimo al pareggio al minuto 42: salvataggio sulla riga della porta locale, che nega la gioia del pari alla squadra ospite. I lupi molisani rispondono al 47’, cercando di chiudere l’incontro. Rasi galoppa sulla fascia sinistra e cerca Abreu in area di rigore che, con un colpo di tacco, smarca Mengani, il quale non riesce a trovare la porta difesa da Viscovo grazie ad una pronta reazione della difesa della squadra ospite che respinge la sfera.