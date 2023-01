Ripa: "Con il Monticelli serve una grande prova"

"Affrontiamo il Monticelli che si trova vicino a noi in classifica, sarà uno scontro diretto da non sbagliare in cui dovremo dare il massimo per riscattare l’ultima sfortunata sconfitta (0-1)". Così parla Lorenzo Ripa, attaccante del Corridonia, prima dell’importante sfida. "Vogliamo riprendere – aggiunge – la striscia di risultati positivi iniziata prima della sosta e interrotta nell’ultima partita. Dovremo essere però più attenti a concedere il meno possibile all’avversario e cercare di concretizzare di più le occasioni". Adesso la fortuna non è dalla parte del Corridonia visti i numerosi infortuni. "Alcuni non recuperano per la sfida con il Monticelli, ma possiamo ugualmente giocare una grande partita indipendentemente da chi scende in campo, come abbiamo già dimostrato contro l’Atletico Centobuchi. Siamo quindi fiduciosi".

m. n.