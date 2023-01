"Ripartiti con umiltà per recuperare le nostre certezze"

Dichiarazioni tutte "italiane" nel post gara alla Sports Hall Benfica Lisboa di Lisbona. Inizia il trittico di interviste Simone Anzani: "Questa credo fosse la partita giusta per noi per darci un po’ più di armonia e di energia dopo due gare perse in maniera netta, e per le quali tutti abbiamo fatto mea culpa. Non bisogna parlarne più, la parola d’ordine era di fare i fatti e ci siamo riusciti. Abbiamo espresso una buonissima pallavolo, riuscendo a tenere il Benfica sempre sotto, senza concedergli la possibilità di esprimersi bene nei loro fondamentali preferiti. Cosa che all’andata non ci era riuscita bene. È una vittoria importante, perché è comunque una avversaria di Champions e ci regala la certezza del primo posto nel girone. Il blitz ci regala il morale che forse avevamo perso". Così Mattia Bottolo: "La mentalità con cui siamo venuti qua era quella del riscatto, volevamo dimostrare quello che valiamo. Ci siamo riusciti mantenendo la giusta concentrazione per tutta la partita. È stata una buona prestazione, abbiamo resistito nel terzo set quando hanno provato a rifarsi sotto. Abbiamo fatto un passo avanti importante che ci consente di tornare a casa col primo posto nel girone di Champions e tanta fiducia". Dulcis in fundo il tecnico Gianlorenzo Blengini: "Ci eravamo dati degli obiettivi ben chiari. Volevamo ripartire con umiltà dopo due battute d’arresto consecutive, ricostruendo quindi le nostre sicurezze, e poi naturalmente, volevamo a tutti i costi conquistare una vittoria utile per regalarci la certezza del primato nel girone di Champions, con una giornata di anticipo rispetto al calendario. Entrambi gli obiettivi sono stati centrati quindi bene così, ora guardiamo alla prossima sfida".

an. sc.