Riprende il campionato di serie B Domani la Feba giocherà a Orvieto

Dopo più di un mese di sosta domani riprende finalmente il cammino della Feba nel campionato di basket femminile di serie B. Il debutto nel 2023 si preannuncia morbido per le momò, almeno sulla carta. Il calendario infatti prevede la trasferta a Orvieto (palla a due alle 18) sul campo della cenerentola del girone. Molto più interessante invece l’esito del big-match Senigallia-Perugia, che si giocherà domani alla stessa ora. E’ augurabile in casa civitanovese una vittoria della formazione umbra, per buttare giù dalla torre la capolista a una settimana dalla partita-clou della regular season: Feba-Senigallia, in programma domenica 29 gennaio.

Nel frattempo sarà importantissimo non scivolare sulla classica buccia di banana. Domani la Feba si presenterà al completo, ben allenata durante la pausa post-natalizia. All’andata le biancazzurre vinsero comodamente (+30), con una Medori scatenata come non le è poi più riuscito di fare.

Dal mercato, intanto non sono arrivate novità. "Ci sono ancora tanti movimenti in A2 – ci ha spiegato il patron Elvio Perini – e così le ragazze di un certo livello aspettano prima di scendere eventualmente in serie B. Non è affatto da escludere che più in là qualcosa possa anche cambiare e noi siamo sempre pronti a cogliere l’occasione giusta per rinforzare la squadra con un elemento davvero utile per un salto di qualità. Non ci interessa…una qualunque".