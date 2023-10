Riscatto del Tolentino. Per il Chiesanuova è crisi

CHIESANUOVA

1

TOLENTINO

2

CHIESANUOVA: Fatone, Giaconi (23’ st Molinari), Carnevali, Badiali, Canavessio, Dutto, Pasqui (36’ st Trabelsi), Crescenzi, Sbarbati, Mongiello, Bonifazi (13’ st Morettini). All. Mobili.

TOLENTINO: Orsini, Salvucci, Tomassetti, Mercurio, Lanza (2’ st Mazzieri), Greco (13’ st Nasic), Petrucci (8’ st Verdesi), Frulla, Santirocco, Borrelli, Sejfullari (8’ st Moscati). All. Buratti.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno.

Reti: 22’ Petrucci (rigore), 35’ Crescenzi, 32’ st Santirocco.

Note: spettatori 200 circa, angoli 3-3. Ammoniti Dutto e Pasqui. Espulsi Santirocco al 38’ st e mister Buratti al 42’ st.

Là dove aveva subìto il primo ko stagionale (al debutto in Eccellenza con la Sangiustese) il Tolentino conquista la sua vittoria numero uno in campionato. Il bel terreno di gioco di Villa San Filippo, scelto dal Chiesanuova per tre gare casalinghe di fila, non porta fortuna alla formazione di mister Mobili che, dopo un buon primo tempo, subisce nella ripresa un Tolentino più arrembante. "Abbiamo commesso degli errori che hanno compromesso la nostra prestazione", dice a fine gara l’allenatore dei "locali". Gongola invece il tecnico Buratti: "È stato un successo del gruppo, che ha stretto i denti in inferiorità numerica perché ci teneva tanto a vincere". I cremisi, infatti, giocano il finale in 10 a seguito dell’espulsione dell’attaccante Santirocco, reo di essersi tolto la maglia dopo il gol e successivamente di essere entrato pericolosamente su Fatone in uscita. Gol giunto al 32’ del secondo tempo grazie a un contrasto vinto di forza in mezzo all’area, fra tre difensori, e al successivo destro sotto l’incrocio. In precedenza era stato Borrelli a sfiorare il vantaggio in almeno un paio di occasioni, mentre per il Chiesanuova si era reso pericoloso Pasqui con un bel tiro di poco fuori. Sul conto dei cremisi anche una traversa colpita da capitan Petrucci prima di uscire per infortunio. Gli altri due gol nel primo tempo. Al 22’ è lo stesso Petrucci a trasformare il rigore concesso per un intervento su Borrelli (penalty molto contestato dal Chiesanuova); al 35’ applausi per Crescenzi che s’infila molto bene in area e supera Orsini con un bel sinistro.

m. g.