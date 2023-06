Riscatto Maresca Dalle dimissioni alla Champions

Dalle dimissioni con l’Ascoli alla vittoria in Champions League col Manchester City di Pep Guardiola. Il calcio a volte è davvero stranissimo, verrebbe da dire. Sabato sera ad Istanbul Enzo Maresca, vice allenatore dei Citizens, ha potuto alzare al cielo la famosa coppa con le orecchie salendo sul tetto più alto d’Europa. I momenti di giubilo che si sono susseguiti al triplice fischio finale dell’arbitro Marcyniak però sono stati poco felici per l’ex tecnico del Picchio che, nelle ore successive, si è purtroppo trovato costretto a fronteggiare la scomparsa del padre. Già nel corso del secondo tempo della finalissima non si avevano avute più notizie di Pasquale De Caro, giunto in Turchia per assistere dalla tribuna all’incontro, tanto che lo stesso speaker dello stadio aveva lanciato un appello accompagnato dal nome dell’uomo sui tabelloni luminosi. Immediate le ricerche attivate dalla polizia turca che poi nella mattinata di ieri è riuscita a ritrovarlo sano e salvo. Stava bene e dopo un bello spavento si è potuto godere il grande risultato ottenuto dal figlio. Sfortunata la sua esperienza con l’Ascoli Picchio nell’ultima stagione (2017-18) di Bellini alla guida del club bianconero e poi culminata con la salvezza ottenuta ai playout con l’Entella, quando però a guidare i bianconeri era arrivato Serse Cosmi. Maresca in estate fu presentato in tandem con Fulvio Fiorin per guidare la prima squadra ma, tra alti e bassi, il tecnico si trovò alle prese con una serie di risultati poco felici e alla sua successiva decisione di lasciare ufficialmente l’incarico per "questioni extracalcistiche". L’avvio stagionale non fu di fatto malvagio con 13 punti conquistati in 11 sfide, tra cui le vittorie contro Pro Vercelli (1-0), Cesena (0-2) e Spezia (3-1). Dalla fine di ottobre però l’Ascoli infilò una serie di 4 sconfitte consecutive che scatenarono una furente contestazione dei tifosi dopo il pesantissimo 4-0 di Parma dove Favilli riportò anche un grave infortunio (rottura del legamento crociato anteriore). Nei giorni successivi dopo qualche riflessione Maresca decise di lasciare le cento torri comunicando le proprie dimissioni ai vertici societari. In serie B il 43enne ci riprovò nel campionato 2021-22 con un Parma partito per centrare il ritorno in massima serie, ma fu esonerato dopo 13 giornate non particolarmente esaltanti. Tornato al City alla corte di Guardiola, così Maresca riprese il suo ruolo di vice allenatore fino alla conquista del trofeo più importante della sua carriera.