Due squadre forti, capaci di offrire uno spettacolo degno della categoria in cui giocano. Vigor - Roma City non ha deluso le attese, ma alla fine, quando i due allenatori si siedono intorno a un tavolo, gli stati d’animo sono diversi. "La partita si era messa nei binari giusti, dispiace molto dover commentare un pareggio - dice Clementi -. Abbiamo disputato una buona gara, ma non meritavamo di vincere se analizziamo le occasioni, alla fine il pareggio credo sia giusto. È un risultato che deve darci serenità perché abbiamo tenuto testa a una delle squadre più forti del girone".

Soddisfatto per il pareggio il tecnico capitolino. Una sconfitta sarebbe stata immeritata, ma alcuni aspetti devono essere corretti secondo il mister del Roma City. "Temevo un crollo, per fortuna non abbiamo mai smesso di giocare e i frutti del nostro lavoro si sono visti. Di certo il risultato è giusto, ma non siamo riusciti a sfruttare fino in fondo i punti deboli della Vigor".