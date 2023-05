Ritiro ancora a Sefro? Dipende dal campo

Lo scorso anno, il primo tra i professionisti, la scelta per il ritiro della Recanatese ricadde su Sefro. Proprio oggi saranno effettuati dei sopralluoghi per prendere una decisione definitiva. Non si esclude di confermare la sede all’ombra del Monte Cesito ma molto, se non tutto, dipenderà da quali saranno le condizioni del terreno di gioco sul quale effettuare gli allenamenti. L’accoglienza e l’ospitalità furono splendide con ringraziamenti reciproci con l’Amministrazione Comunale. Diciamo dunque che Sefro è in pole position.