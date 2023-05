Ritmica fabrianese, settimo scudetto di fila

A Torino nella Final Six al Pala Gianni Ruffin la Ginnastica ritmica Fabriano conquista il settimo scudetto consecutivo a squadra nel campionato di serie A1. Ancora una volta ha dimostrato di essere la più forte in questa disciplina, anche se le altre antagoniste hanno cercato in tutti i modi di mettere il "bastone fra le ruote" alle fortissime atlete cartaie. In semifinale nel Girone B la Ginnastica Fabriano supera Eurogymnica Torino con la campionessa del mondo Sofia Raffaeli che vince sia al cerchio che al nastro con punteggi altissimi, rispettivamente 35.600 e 31.850 insieme alle bravissime compagne Baldassarri e D’Ambrogio che si aggiudicano le sfide a palla e clavette. Le ragazze cartaie, con 12 punti speciali in palio, conquistano un posto nella finalissima. Nella finale le tre squadre vincitrici (Fabriano, Viareggio e Udine) dei rispettivi gironi di qualificazione si sono affrontate in sfide dirette sui quattro attrezzi per conquistare il punteggio necessario per aggiudicarsi lo scudetto, in una competizione che ha dimostrato come la ritmica italiana sta crescendo in modo esponenziale. La squadra marchigiana, composta dalle esperte campionesse Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri e dai giovani talenti Lorjen D’Ambrogio e Gaia Mancini, è riuscita a riconfermarsi e conquistare il settimo scudetto consecutivo del campionato conquistando la vittoria in ben 3 sfide su 4 di questa finale.

Angelo Campioni