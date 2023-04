Roller Civitanova scatenata ai Regionali

Roller Civitanova in evidenza ai Regionali di pattinaggio corsa su pista, disputati a Pollenza. È mancata solo la ciliegina della vittoria individuale a una squadra che, nella classifica per club, è stata preceduta dalla Luna Senigallia e dalla locale Juvenilia. Tra le più grandi hanno figurato bene l’allieva Sophia Martufi (un argento e un bronzo) e la ragazza Chiara Presti (un bronzo). Nell’americana, 4° posto per il trio Martufi-Presti-Vittoria Lucia D’Amato. Nelle categorie più "verdi" (esordienti e giovanissimi) sono salite sul podio, Susanna Baldassarri, Cecilia Altobelli e Enrica Medori. Bottino complessivo delle tre babies: 3 ori, un argento e 2 bronzi. In gara Samuel Polverini, Elena Angelucci, Elia ed Elettra Scolà, Sofia Nortesani, India Paoletti, Valeria Ceschini, Maria Zamponi, Vanessa Canale, Bianca Vedovaldi, Emma Pazzi, Noemi Palma, Daniela e Ruth Giusti, Diego Pepa Salierno, Andrew Iellamo, Greta Iezzi, Elena Mancini, Maeva Pecorari, Anna Marandino, Stefania Pierucci, Veronica Minnucci, Nicole Didone e Aurora Brunellini. Nella foto: coach Sofia Emili con le rollerine più grandi.