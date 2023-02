Romagnoli: "Il Tolentino è più vivo che mai"

Fermata la vicecapolista Senigallia, il Tolentino si prepara ad affrontare tre match in otto giorni che risulteranno decisivi ai fini della classifica. Sabato ci sarà l’anticipo in casa della Samb, mercoledì sarà la volta della trasferta di Vastogirardi (dopo il rinvio per neve) e poi domenica 26 febbraio arriverà al "Della Vittoria" il Montegiorgio. Tre sfide ravvicinate che diranno molto sul futuro dei cremisi in questa categoria. Intanto il presidente Marco Romagnoli analizza così il momento del Tolentino. "Domenica, se non ci fosse stata l’espulsione di Nagy che, secondo me, è ascrivibile a un errore arbitrale, penso che avremmo visto tutt’altra partita nel secondo tempo. Noi saremmo stati più capaci di offendere per provare a portare a casa l’intera posta. Ma sappiamo com’è andata... Resta, quindi, un pareggio più che meritato. Certo, la classifica è difficilissima, ma la squadra e l’ambiente sono vivi. Quando parlo di ambiente intendo non solo la società, che ovviamente crede nell’obiettivo-salvezza, ma anche i tifosi che pure domenica contro la Vigor hanno sostenuto sempre i giocatori e li hanno applauditi all’uscita dal campo. Quando si è ultimi in classifica questo atteggiamento non è scontato. I ragazzi e lo staff sono determinati, non ci arrendiamo, andiamo avanti con questo atteggiamento e con i progressi che da qualche domenica si vedono anche sul piano del gioco. Il Tolentino sembra essere tornato quello di inizio campionato, ci manca solo la vittoria. Le possibilità per venirne fuori ci sono, ne sono convinto in base a quello che vedo, e non in base a quello che spero, perché bisogna essere realistici. E, realisticamente, dico che ce la possiamo fare. Andando infatti ad analizzare il campionato, durante il quale abbiamo collezionato un’infinità di sconfitte, non c’è stata partita in cui – salvo un paio – il Tolentino sia stato clamorosamente battuto".

m. g.