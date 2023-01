Roscioli: "Bene così Adesso pensiamo al Fossombrone"

Morale alto in casa Sangiustese che domenica scorsa ha inaugurato il girone di ritorno con una vittoria di misura colta in casa ai danni del Marina. È bastato infatti un lampo di Tonuzi sul tramonto del primo tempo per aggiudicarsi i tre punti, unico neo della giornata invece è stato l’infortunio di Cinque, volto nuovo del reparto avanzato, costretto ad abbandonare il campo dopo nemmeno mezz’ora di gioco. "Non ci voleva, ma stiamo cercando di recuperarlo per questo fine settimana" afferma il dirigente rossoblù Fabio Roscioli già proiettato verso la trasferta di Fossombrone dove affronteranno la terza forza del torneo. "La squadra – aggiunge – sta lavorando bene e ritengo, in merito all’ultima gara, che sia stato un successo di sostanza. Era fondamentale ripartire bene e aggiudicarsi la vittoria è stato un segnale molto significativo". I calzaturieri sono infatti saliti a quota 22 punti in graduatoria, allontanando così le sabbie mobili della zona playout. "Ora – avverte Roscioli – ci attende una sfida complicata, l’obbiettivo è raggiungere un risultato positivo anche per dare continuità a quanto conquistato nell’ultimo turno. È un campionato davvero particolare, dove bisogna capire che in tutte le partite la posta in palio sarà pesante; perciò, dobbiamo arrivare pronti ad ogni impegno. L’intenzione è inoltre fornire una prestazione importante, perché in questo momento è ciò che ci serve".

Diego Pierluigi