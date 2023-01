Roscioli: "Fatti molti interventi sul mercato Obiettivo: un girone di ritorno più continuo"

Domenica la Sangiustese inaugurerà il 2023 ricevendo il Marina. L’obiettivo sarà di riprendere la marcia verso le zone nobili della graduatoria dopo un girone di andata chiuso a 19 punti in più c’è da riscattare la gara persa di fronte al Chiesanuova nell’ultimo turno dell’anno passato. "È stata – dice il dirigente Fabio Roscioli – una sconfitta che ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Non meritavamo di perdere, c’è da dire che avevamo diverse assenze ma ora non è il momento di guardarsi indietro". Una piccola rivoluzione ha investito la rosa, che nelle settimane passate ha subito alcune variazioni con tanti addii, a iniziare da Titone, per poi continuare con Cusimano, Doci, Rossi, Raccio, Cheddira, Zira e Monserrat, di contraltare sono stati tanti i volti nuovi in entrata ora da amalgamare: oltre al quasi rodato Proesmans (già a segno nell’esordio contro Castelfidardo), sono arrivati in rossoblù i giovani Adami e Scattolini con Scognamiglio, De Stefano, Cinque e il centrocampista Loviso, ex Maceratese. "La squadra – aggiunge Roscioli – durante questa sessione di mercato è cambiata molto. È stata costruita in modo da condurre un girone di ritorno meno altalenante rispetto all’andata, ci aspettiamo molto dai nuovi arrivi così come dagli elementi rimasti".

Diego Pierluigi