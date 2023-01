Roscioli: "Obiettivo conquistare 3 punti a Porto Sant’Elpidio"

Con il pareggio a reti bianche contro la Maceratese, si è allungata a tre la striscia dei risultati utili consecutivi della Sangiustese ottenuti nel girone di ritorno. Altro dato da evidenziare è lo “zero“ alla casella dei gol subiti. "La squadra – afferma il dirigente rossoblù Fabio Roscioli – sta acquisendo una certa solidità difensiva, si sta quindi iniziando a vedere il lavoro fatto da Morganti e dalla società in sede di mercato. Adesso però ci attende una sfida difficile che può segnare l’andamento della stagione". Nel fine settimana i calzaturieri saranno di scena sul campo del fanalino di coda Porto Sant’Elpidio. "Affronteremo un avversario – avverte Roscioli – ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ma ciò non deve ingannare. Statistiche alla mano, per noi è quasi una bestia nera se guardiamo alla scorsa stagione e al risultato di quest’anno in coppa Italia. Dovremo perciò approcciare la gara con lo spirito giusto e con la consapevolezza che sarà difficile vincere. In questo momento siamo solo concentrati sull’impegno di domenica, non possiamo permetterci di sbagliare in quanto è giunta l’ora di tornare al successo".

Diego Pierluigi