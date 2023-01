Rossi: "Ko a Monticelli anche per l’influenza"

"È una sconfitta in uno scontro diretto che fa male per come è arrivata". È amareggiato Adolfo Rossi, tecnico del Corridonia, sul passo falso in casa del Monticelli. "Abbiamo subito tre reti – aggiunge – in altrettante occasioni dove non siamo stati attentissimi concedendo troppo agli avversari. Per tutto il campionato la difesa è stata il nostro punto di forza e dobbiamo continuare su quella strada". L’allenatore rossoverde parla di come procedono i recuperi di alcuni giocatori, "anche sabato ho dovuto schierare qualche ragazzo che in settimana non si era potuto allenare per l’influenza ma è dovuto scendere in campo per necessità e quindi non poteva essere al meglio. Stiamo pian piano recuperando qualche acciaccato, dobbiamo compattarci e ricominciare a fare punti dalla prossima sfida".

Marco Natalini