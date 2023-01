Rossi: "Siamo decisi a riprendere la marcia"

"Vogliamo iniziare al meglio il girone di ritorno con una bella prestazione contro una diretta concorrente considerando che ci dividono solamente 4 punti". Carica l’ambiente Adolfo Rossi, tecnico del Corridonia, alla vigilia della trasferta sul campo della Palmense. "Ci attendiamo – aggiunge – una partita dura sotto tanti punti di vista, a cominciare dalle condizioni del campo che non saranno ottime visto l’elevato rischio di forti precipitazioni, dovremo dare il meglio perché siamo vogliosi di ripartire al meglio. Il girone di ritorno è simile ad un altro campionato perché non bisogna pensare a cosa è stato fatto finora, ma a cosa ancora dovremo fare e la strada è lunga da percorrere". Il tecnico specifica anche la situazione infortunati per la sfida, "in questi giorni di allenamenti abbiamo recuperato gli influenzati che settimana scorsa non erano al meglio, resta in dubbio Romagnoli, si deciderà poco prima del fischio d’inizio. Siamo consapevoli che l’aspetto psicologico sarà fondamentale in un momento delicato e ci siamo preparati bene".

Marco Natalini