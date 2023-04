Rossoni, che precisione Bakayoko è un muro Pucciarelli al top

Farroni 6 Quasi mai operoso, se non per sventare un cross insidiosissimo nella ripresa.

Rossoni 6,5 Lucidità e chiusure preziose,

ma anche una manovra che spesso e volentieri inaugura.

Gavazzi 6,5 Due sbavature potenzialmente sanguinose, però lavora duramente per mettere in cassaforte

una vittoria di spessore.

Bakayoko 6,5 Argina

Capello e soci con una fisicità dirompente. Se la

Vis concede pochissimo, il merito è anche

suo.

Ghazoini 6 Il solito fosforo e un pizzico di attenzione in più. La sostituzione? Per un’ammonizione già sul groppone (10’st Coppola 6,5 Banchieri lo lancia per rimpolpare il centrocampo, lui non tradisce le aspettative. Tra geometrie e contrasti, il suo contributo ha un peso specifico notevole)

Valdifiori 6,5 Factotum e frangiflutti. Sul gol di Aucelli è lui il primo a salire in cattedra.

Astrologo 6 Cuciture qua e là, in linea coi colleghi di reparto. Zoia 6,5 Dà fluidità alla manovra, e sulla corsia di sinistra la Carrarese soffre la sua presenza.

Aucelli 7 Il gol è la ciliegina sulla torta di una prestazione tutta corsa e solidità. Prima da trequartista, poi da quinto di centrocampo.

Pucciarelli 7 Una delle sue migliori prestazioni stagionali. Fondamentale in entrambe le fasi, dialoga bene col resto della squadra.

Fedato 6,5 Recupera palloni, si insidia tra le maglie ospiti, propizia il gol vittoria, difende se necessario: tra i migliori in campo (44’st Gerardi sv Esce dolorante dopo un contrasto, la speranza è che non sia nulla di grave; 53’st Sanogo sv)

Carrarese: Breza 5, Imperiale 5,5, Marino 5 (1’st Coccia 6), Pelagatti 5,5, Grassini 6 (34’st Frey sv), Palmieri 5,5 (18’st Cerretelli 5,5), Schiavi 5,5 (34’st Castigliani sv), Bozhanaj 6, Cicconi, Energe 5 (10’st Bernardotto 5), Capello 5,5

Ubaldi (arb.) 6 Direzione puntuale e metro di valutazione coerente.

Riccardo Spendolini