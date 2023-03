Rozzi dà la carica: "Ci serve un risultato utile"

"Ci aspetta una partita molto importante perché, dopo il successo sul Montegiorgio, dobbiamo dare continuità al nostro cammino. Ci serve un risultato utile per la classifica e per il morale del gruppo". Sono le parole del centrocampista Nicolò Rozzi (nella foto) alla vigilia della lunga trasferta in terra laziale, dove oggi il Tolentino affronta il Cynthialbalonga, formazione d’alta classifica che non fa sconti, specialmente in casa. Viene da due vittorie e due pareggi, mentre domenica scorsa sul campo del Pineto la gara è stata sospesa verso la fine del primo tempo per l’infortunio di uno dei due assistenti e per l’impraticabilità del campo, a causa del maltempo. Il match sarà recuperato mercoledì. Il Tolentino, che all’andata venne sconfitto dai laziali per 3-1 al "Della Vittoria" (dove domenica ha scorso ha vinto la prima gara casalinga della stagione contro il Montegiorgio, ndr), si presenta privo degli squalificati Stefoni e Pallecchi, attaccante decisivo sette giorni fa, mentre il difensore Zeetti resta in forse per infortunio. Potrebbe essere proprio Rozzi, quindi, il secondo centrale difensivo: mister Zannini lo ha impiegato in questo ruolo già in un’altra partita e lui si è ben comportato, facendo valere anche la sua stazza fisica. Per il resto il tecnico del Tolentino potrebbe confermare l’undici che ha ben giocato contro il Montegiorgio, sostituendo magari Mataloni con il rientrante Salvatelli. Intanto, alla vigilia della trasferta, hanno tenuto banco le notizie che sono rimbalzate da San Benedetto, con la formazione rossoblù ancora in bilico: giocherà oggi regolarmente in casa contro il Porto D’Ascoli? Sembrerebbe di sì, salvo sorprese, e quindi non dovrebbero esserci particolari rivoluzioni in seno al girone F di serie D. Ma se la situazione dovesse precipitare, il Tolentino potrebbe avere dei vantaggi di classifica a seguito di un’uscita di scena anticipata da parte della Samb. Ma prima dovrà parlare il campo e ogni domenica per i cremisi è fondamentale per fare punti e, soprattutto, per non perdere distanze da chi è davanti.

Possibile formazione: Gagliardini, Lattanzi, Salvatelli, Papaserio, Rozzi, Nagy, Massarotti, Marcelli, Moscati, Tizi, Vitiello.

m. g.