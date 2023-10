Rugby Pesaro: La Fiorini parte con una sconfitta a Pesaro

La stagione della Fiorini Rugby Pesaro, serie A, è iniziata con una sconfitta al Toti Patrignani contro il Petrarca Padova per 20-33. Sono i veneti a sbloccare il punteggio: sulla linea dei 5 metri si portano in meta (0-7). Pesaro risponde con un calcio piazzato (3-7). Petrarca con una maul, nata da una touche sulla linea dei 5 metri, segna la seconda meta (3-12). E poco dopo arriva anche la terza meta (3-19). Nel secondo tempo al 15’ una maul nata da una touche sulla linea dei 5 metri porta la prima meta di giornata della Fiorini, targata Tontini (8-19). Padova forma però la maul che spinge la palla oltre la linea di meta (8-26). Pesaro si porta in attacco e questa volta è la Fiorini a guadagnare una touche nei 5 metri avversari. I giallorossi impostano la maul e Fusco schiaccia la palla in meta (15-26). Ma i bianconeri segnano un’altra meta (15-33). Un cartellino rosso per il veneto Minozzi porta di nuovo i pesaresi in superiorità numerica. Questa volta i giallorossi non mancano di cinismo. De Angelis firma una meta sul fischio finale (20-33).

b.t.